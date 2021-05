Riaperti i termini per See Sicily, progetto della Regione rivolto al settore turistico

La Regione Siciliana ha riaperto i termini per aderire a See Sicily, progetto che sostiene gli operatori del settore turistico attraverso l’acquisto di servizi di pernottamento. See Sicily approvato a ottobre 2020, in coerenza con il Programma Triennale di Sviluppo Turistico 2019/202, è un intervento economico rivolto, in modo particolare, ad agenzie di viaggio e tour operator per la composizione di “pacchetti turistici-voucher regonali”.

Adesso, il Dipartimento regionale Turismo, Sport e Spettacolo, ha riattivato i termini per la presentazione delle istanze alla manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco degli operatori economici interessati. «Un modo – ha detto l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina – per dare la possibilità di aderire anche a chi non ha partecipato al primo bando, che si è concluso a novembre con la pubblicazione della graduatoria e l’erogazione dei relativi contributi». Per partecipare c’è tempo fino all’1 giugno.

Riaperti i termini per partecipare a See Sicily

La dotazione economica ancora disponibile ammonta a 23 milioni di euro, provenienti dal Po Fesr 2014-2020, con cui la Regione potrà acquistare da ciascuna attività ricettiva servizi turistici di pernottamento per un importo massimo di 200mila euro, che saranno poi messi gratuitamente a disposizione dei turisti attraverso appositi voucher.

«Il mio auspicio – aggiunge l’assessore Messina – è che aderiscano in tanti perché il governo Musumeci ha fatto uno sforzo economico importante, che ci consentirà di ottenere un doppio risultato: da un lato sostenere gli operatori economici, ormai stremati dalla crisi causata dalla pandemia e, dall’altro, promuovere l’immagine della Sicilia e incentivare il flusso turistico nell’Isola».

Come aderire al bando

Le istanze per aderire a See Sicily dovranno essere presentate sulla piattaforma seesicily.regione.sicilia.it:

dal 18 maggio all’1 giugno.

Muniti di:

Spid;

codice Turist@t.

Possono aderire esclusivamente:

le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.

non presenti nell’elenco pubblicato lo scorso novembre, che offrano pernottamenti sul territorio siciliano

(alberghi, villaggi turistici, alberghi diffusi, affittacamere, B&B, agriturismi, turismo rurale, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, residenze turistico alberghiere, campeggi, motel, ostelli, rifugi).

(22)