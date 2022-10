Food Network racconta il luogo simbolo della Sicilia: il bar

Se c’è una cosa che in Sicilia sappiamo fare proprio bene è stare al bar: luogo di riferimento in assoluto per gli isolani, spazio per incontrarsi, per informarsi, per conoscersi. Arriva così “Ci vediamo al Bar – Sapori di Sicilia in sfida” su Food Network, in cui il volto noto del canale tematico Giusina Battaglia e l’attore Paolo Briguglia visiteranno i bar siciliani, famosi per una particolare specialità.

Prodotto da Casta Diva per Warner Bros. Discovery, il format prevede cinque puntate che ci porteranno a: Cefalù, Palermo, Petralia, Piana degli Albanesi e Polizzi Generosa. Ogni bar proporrà una prelibatezza che sarà al centro della “guantiera di sfida”; i conduttori assaggeranno: l’arancino, il calzone, il cannolo, la pizzetta e lo sfoglio. In ogni puntata due bar dovranno preparare la stessa specialità, ma saranno i passanti a decretare il vincitore.

La prima puntata di “Ci vediamo al bar. Sapori di Sicilia in sfida” andrà in onda giovedì 27 ottobre, alle 22, su Food Network.

(80)