Dolce & Gabbana cercano volti per il nuovo spot in Sicilia: come partecipare al casting

Dolce & Gabbana, la coppia più famosa dell’alta moda italiana (e non solo), sceglie ancora la Sicilia per girare un nuovo spot: aperti i casting. Le rirprese si svolgeranno a Palermo, dal 19 al 23 giugno 2023. Si cercano bambini, bambine e ragazze dell’Isola. Vediamo nel dettaglio i requisiti richiesti e come partecipare ai provini.

Dolce&Gabbana: aperti i casting per il nuovo spot in Sicilia

Pizzi, lingerie dalle linee sensuali e tradizionali, e ancora borse e scarpe che avvolgono sinuose donne mediterranee che attraversano le stradine semideserte dell’Isola. Dolce & Gabbana tornano in Sicilia per per dare forma e volume alla loro linea di moda; adesso si aprono i casting per un nuovo spot, ecco i requisiti richiesti:

Bambini e bambine , tra i 9 e gli 11 anni, residenti o domiciliati a Palermo;

Ragazze, tra i 25 e i 35 anni, altezza minima 170 cm, tipologia mediterranea, residenti o domiciliate in una delle città siciliane.

Per partecipare alle selezioni, è necessario inviare una mail a: dgcasting2023@gmail.com, allegando tre fotografie e specificando nome, cognome, età, misure e un contatto telefonico.

