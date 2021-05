Maxi-concorso alla Regione: in arrivo il bando per 1.024 posti in Sicilia

A dare notizia del maxi-concorso in Sicilia, con pubblicazione in Gazzetta in programma per giugno, è l’assessore regionale al Lavoro Antonio Scavone. Il bando metterà a disposizione 1.024 posti nei centri per l’impiego in tutta l’Isola.

È stata annunciata una prova preselettiva per titoli che dovrebbe avvenire in autunno per effettuare una prima parziale scrematura dei partecipanti. Il concorso dovrebbe concludersi a fine anno.

In Sicilia in arrivo un maxi-concorso

Il concorso, che dovrebbe essere pubblicato a breve sul sito della Gazzetta Ufficiale, prevede due prove:

prova scritta, costituita da 70 quiz a risposta multipla,

prova orale, per accedere sarà necessario superare una certa soglia di sbarramento.

Per partecipare al concorso sarà necessario essere in possesso del titolo di laurea per accedere alla categoria D, in base alla figura professionale richiesta e il diploma per la categoria C.

