Ospedale Papardo di Messina. Azienda e cure più efficienti nel 2019

Il Papardo di Messina è in ripresa: lo dicono i dati riguardanti la produzione diffusi dalla direzione del nosocomio cittadino. Tra le vittorie più significative è riportato l‘aumento dei ricoveri ad alta complessità.

L’Azienda Ospedaliera Papardo ha migliorato le sue performance incrementando, nel 2019, la produzione di circa 2 milioni di euro rispetto al 2018 e riducendo l’indebitamento strutturale di oltre 4 milioni di euro.

Il traguardo più importante è la ricezione di casi più difficili, che il Papardo si è dimostrato in grado di affrontare: «Questi dati ci incoraggiano a fare ancora meglio – dichiara il Direttore Generale dell’A.O. Papardo Mario Paino – sono già un primo quadro che ci rassicura sulle nuove strategie adottate. A parità dei costi aumenta l’efficienza dell’azienda e la qualità delle cure. In questo modo non ci si limita solo al risanamento, producendo di più, ma soprattutto sulla qualità e sulla credibilità del Papardo, sempre più riferimento per la comunità messinese».

Non solo risultati in termini di servizio, il Papardo ha raggiunto traguardi importanti anche in termini di offerta in questo 2019, a partire dal potenziamento dell’organico, con le nuove assunzioni, per finire alla riqualificazione del Pronto Soccorso, che ha letteralmente cambiato volto per migliorare gli standard di accoglienza dei pazienti.

