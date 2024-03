Asp e Federfarma Messina presentano: “Marzo, mese della prevenzione del tumore del colon retto”

Si svolgerà il prossimo mercoledì 13 marzo alle 10.30 nella sede di Federfarma Messina, in via Risorgimento 25, una conferenza congiunta di Asp Messina e Federfarma per illustrare l’iniziativa “Marzo, mese della prevenzione del tumore del colon retto”. Alla conferenza saranno presenti il commissario straordinario dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì, la direttrice sanitaria dell’Asp di Messina Lia Murè, il presidente di Federfarma Messina Giovanni Crimi, direttore UOC Centro Gestionale sugli Screening Oncologici Organizzati Rosaria Cuffari.

L’iniziativa è stata organizzata per promuovere la prevenzione per questa tipologia di tumore. Tutte le persone residenti a Messina e provincia, con età compresa tra i 50 e i 69 anni, sono invitate ad effettuare lo screening per la ricerca del sangue occulto nelle feci ritirando e consegnando la provetta presso le Farmacie di Messina e provincia. Inoltre, l’invito è esteso ogni due anni a coloro che hanno già eseguito l’esame in precedenza in precedenza, affinché possano rinnovare questo importante controllo per la loro salute.

Nonostante il tumore del colon retto sia trattabile, la rilevazione precoce delle lesioni precancerose è cruciale per garantire il miglior esito possibile. Fortunatamente, esistono test di screening semplici ed efficaci che possono individuare la presenza di anomalie prima che si sviluppi il cancro. In questo mese dedicato alla prevenzione, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina sensibilizza ancora una volta la popolazione alla consapevolezza che lo screening può salvare la vita. Uniamoci tutti affinché vengano sempre garantiti gli Screening Oncologici, che rappresentano Livelli Essenziali di Assistenza, per la prevenzione e la salute della comunità. Insieme si può fare la differenza nella lotta contro i tumori.

L’UOC Centro Gestionale Screening dell’ ASP di Messina, coordinando attivamente le attività degli Screening Oncologici, garantisce come ogni anno la fruizione gratuita dello Screening Mammografico, per tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, dello Screening Ginecologico, per tutte le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni, e dello Screening del Colon Retto per donne e uomini tra i 50 e i 69 anni.

