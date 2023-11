Visite gratuite a Villa Dante: quali screening sarà possibile fare sabato 11 novembre a Messina

Per un giorno, sabato 11 novembre 2023, Villa Dante si trasforma in un “villaggio della salute” in occasione della “Giornata della prevenzione sanitaria”: sarà infatti possibile sottoporsi a visite mediche gratuite con specialisti, avere informazioni sulle pratiche di prevenzione e prenotare mammografie presso le sedi istituzionali dell’ASP di Messina. Vediamo quali sono gli screening disponibili e tutte le informazioni utili sull’evento.

La “Giornata della prevenzione sanitaria”, giunta alla sua IV edizione, è stata presentata ieri, 6 novembre, a Palazzo Zanca, e si svolgerà sabato 11 novembre. L’evento è patrocinato dal Comune di Messina e promosso dal Consiglio della III Municipalità in sinergia con l’Amministrazione Comunale e l’Azienda speciale Messina Social City, e con il supporto dell’Asp di Messina e dell’Azienda Ospedaliera Papardo.

A presentare l’iniziativa, l’assessore alle Politiche della salute, Alessandra Calafiore: «L’Amministrazione è sempre pronta a condividere e supportare giornate come questa volte a sensibilizzare la cittadinanza su una tematica importante in quanto le finalità sono in linea con la nostra programmazione volta al sostegno e alla promozione della salute della collettività». Sulla stessa lunghezza d’onda la coordinatrice dell’iniziativa, l’avvocata Silvana Paratore, legale esperta di politiche sociali e coordinatore dell’iniziativa: «La finalità dell’evento di promozione della salute e del benessere è quella di salvare vite umane oltre a offrire un supporto a chi ne ha più bisogno ed alle persone fragili per una diagnosi precoce della malattia».

“Giornata della prevenzione sanitaria” a Messina: le visite mediche gratuite a Villa Dante

Di seguito, l’elenco delle visite mediche e degli screening gratuiti cui sarà possibile sottoporsi sabato 11 novembre 2023, dalle ore 9.00 alle ore 14.00 a Villa Dante, a Messina:

screening del tumore del polmone;

screening per i problemi muscolo-scheletrici in età evolutiva per i bimbi dai 5 ai 14 anni;

ECG cardiologici in telemedicina;

visite internistiche per la valutazione cardio-metabolica ed endocrino-vascolare;

controlli di pressione arteriosa, screening sulla predisposizione al diabete di tipo 2 in base alle risposte ad una serie di domande sullo stile di vita e controllo glicemico;

consulenze sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili;

visite fisioterapiche, osteopatiche, posturali ed ostetriche;

sedute di magnetoterapia per combattere il disagio muscolare dei DOMS (sforzo muscolare), UTS per rilassare la colonna vertebrale, pressoterapia per drenare i cataboliti da stress;

colloqui conoscitivi e valutativi sul disturbo del linguaggio e della balbuzie;

visite senologiche e di prevenzione oncologica;

visite neurologiche;

consulenze odontoiatriche e di prevenzione delle patologie del cavo orale.

Durante la mattinata di sabato 11 novembre a Villa Dante saranno presenti alcuni specialisti dell’UOC Centro Gestionale Screening dell’ASP di Messina, che forniranno ai cittadini tutte le informazioni necessarie sugli screening per la prevenzione del tumore della mammella, del collo dell’utero, del tumore del colon retto e consentiranno di prenotate direttamente le mammografie presso le sedi istituzionali e verranno altresì illustrate le modalità necessarie per poter aderire agli altri screening. Infine, sarà presente un punto di informazione psicologica e sarà svolta attività di sensibilizzazione sul programma baby signs (a supporto della comunicazione gestuale in accompagnamento con le parole per i bimbi fino a 36 mesi di vita), sui disturbi della voce in particolare sul voice shaming.

