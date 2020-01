Messina. Nuovi concorsi a tempo indeterminato all’Ospedale Papardo

L’Ospedale Papardo di Messina – per sviluppare e rilanciare il nosocomio messinese – ha intenzione di indire nuovi concorsi per assumere dirigenti medici a tempo indeterminato. Mario Paino, Direttore Generale: «un’occasione importante per potenziare l’offerta sanitaria a Messina».

Cercasi nuovi Dirigenti Medici

Il bando integrale verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia. L’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina assumerà – tramite concorso pubblico – 25 nuovi dirigenti medici a tempo indeterminato.

Nel dettaglio:

n.4 posti in Cardiochirurgia;

n.6 posti in Radiodiagnostica con competenze in Radiologia Interventistica e Imaging (TC-RM-Senologia);

n.2 posti per Malattie Apparato Respiratorio con competenze nell’area interventistica respiratoria, pneumologia interventistica, malattie rare polmonari;

n.2 posti per Nefrologia e Dialisi;

n.2 posti in Neurologia;

n.5 posti in Ortopedia e Traumatologia con competenze in chirurgia protesica di elezione di Anca, Ginocchio e Spalla, chirurgia Vertebrale, chirurgia Artroscopica e Tramumatologia Maggiore;

n.1 posto in Otorinolaringoiatria;

n.3 posti in Neurochirurgia.

L’Ospedale Papardo sviluppa l’offerta sanitaria

Per il nosocomio della zona nord di Messina, l’indizione di questi nuovi concorsi pubblici a Messina rappresenta un’occasione di sviluppo. «Con questo bando, il comprensorio messinese avrà un’occasione importante per potenziare la propria offerta sanitaria grazie a queste assunzioni – afferma il Direttore Generale Mario Paino – che rappresentano un’importante intensificazione dei percorsi professionali della sanità siciliana. Miglioramento del servizio da un lato e maggiore occupazione professionalizzata dall’altro sono obiettivi che insieme alla nuova

dotazione organica saranno per la nostra azienda ospedaliera un volano di sviluppo e rilancio».

(8)