Messina. Due giorni per donare il sangue con AVIS: ecco il “weekend della donazione”

Continua senza sosta l’impegno di AVIS Messina per la donazione del sangue. Dopo il progetto “a scuola di donazione”, presentato con un ciclo di incontri in alcuni istituti scolastici cittadini, la sezione peloritana dell’Associazione Volontari Italiani Sangue dà il via al “weekend della donazione” che si terrà sabato 4 e domenica 5 giugno 2022.

Dopo la chiusura per la Festa della Repubblica e la Madonna della Lettera, nei prossimi due giorni la sede di via Ghibellina 150 a Messina sarà aperta per la donazione del sangue dalle ore 07:00 alle ore 11:00 per tutti i volontari. Tutti gli utenti interessati potranno rivolgersi all’Associazione contattando il numero di telefono 090674521, selezionando l’interno 601.

Si tratta di un’iniziativa pensata soprattutto per rispondere all’emergenza presente a Messina, dove si riscontra una notevole carenza di sangue già denunciata dall’AVIS e dall’Ospedale Papardo proprio nelle scorse settimane.

Per capire se è possibile donare il sangue, basta consultare il sito Avis Messina dove è presente una sezione dedicata proprio alle “Cause di non idoneità alla donazione” che possono essere di tipo permanente (non si può donare) o temporanea (si può donare dopo un certo periodo).

