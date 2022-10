Taormina, De Luca lancia 3 liste: «Se ci saranno le adesioni mi candido a sindaco»

Comizio in piazza per Cateno De Luca che valuta la sua candidatura a sindaco di Taormina e presenta il suo “progetto” per la città. Presenterà tre liste, con tre candidati sindaco: lui, Giuseppe Lombardo e Dafne Musolino. Se entro l’8 dicembre ci saranno abbastanza candidature, Cateno De Luca ufficializzerà la propria. Ecco una sintesi di cosa ha detto sabato in piazza.

Ultimata la campagna elettorale per le elezioni regionali e politiche del 25 settembre 2022, Cateno De Luca si lancia in una nuova corsa alle urne, quella per le amministrative che si dovrebbero tenere a Taormina nel 2023. Lo fa con un progetto che chiama “I Taorminesi per De Luca”. L’obiettivo è «il rilancio di Taormina».

«Perché – ha chiesto Cateno De Luca dal palco di piazza IX Aprile, vi dovete accontentare di questa situazione che volge sempre al peggio e non ottenere invece quello che meritate. Oggi non è più tempo di vivere di rendita, le fasi macroeconomiche che ci attendono e ci impongono di reagire mettendo in campo le nostre forze migliori. Taormina oggi ha bisogno di una marcia in più».

«Il mio – ha aggiunto – è solo spirito di servizio per il nostro territorio, come ho già fatto a Fiumedinisi, a Santa Teresa di Riva, a Messina. Se voi Taorminesi lo vorrete io sarò pronto a candidarmi per essere il vostro Sindaco. Ecco il perché del progetto “I Taorminesi per De Luca”».

Cosa prevede il progetto? Al momento sembra tutto in divenire. Cateno De Luca ha previsto tre liste e aperto i termini per la presentazione delle candidatura sulla piattaforma sud-chiamanord.it., che si chiuderanno l’8 dicembre. Ad ogni lista, ha spiegato, è collegata una candidatura a sindaco: quella di Cateno De Luca, quella di Giuseppe Lombardo e quella di Dafne Musolino.

«Se arriveranno le candidature – specifica – di uomini e donne per fare almeno queste tre liste allora io ufficializzerò la mia candidatura prima delle festività natalizie, diversamente sarò sempre e comunque a disposizione di Taormina e dei Taorminesi nella mia qualità di deputato regionale». Così come è deputato regionale anche il possibile candidato Giuseppe Lombardo, mentre Dafne Musolino, che oggi lascerà il suo posto di assessore a Messina, è stata eletta al Senato della Repubblica.

(13)