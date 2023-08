Ponte sullo Stretto di Messina, Salvini: «Milioni di cittadini in fila per ore, gli daremo giustizia»

Riunione operativa a tema Ponte sullo Stretto di Messina per il Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini. A margine dell’incontro, il vicepremier fa il punto della situazione e commenta, in riferimento alle code ai traghetti: «Daremo giustizia a milioni di cittadini del Sud che anche in questi giorni stanno perdendo ore e ore sotto il sole per attraversare quei 3km di mare».

Prosegue l’iter per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Il Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Matteo Salvini, commenta l’ultima riunione svoltasi con la società Stretto di Messina Spa, che si occuperà della realizzazione dell’opera di collegamento tra Sicilia e Calabria.

In un video condiviso sui social, il vicepremier commenta l’incontro: «Ho fatto una riunione molto utile – afferma –, operativa, completa sul tema Ponte sullo Stretto di Messina, perché la Società sta crescendo. L’obiettivo è quello di aggiornare il progetto, lavorarci settimana per settimana coinvolgendo anche giovani ingegneri e architetti che possono far parte di una squadra che renderà l’Italia famosa e orgogliosa».

Poi il riferimento alle code dell’esodo e del controesodo estivo: «Un’opera – aggiunge Salvini – che darà giustizia a milioni di cittadini del Sud che anche in questi giorni stanno perdendo ore e ore sotto il sole per attraversare quei 3km di mare. Sarà una grande opera unica al mondo, un ponte a campata unica di 3,3km, fatto dagli ingegneri per resistere al vento e agli eventi atmosferici e climatici anche peggiori. Sarà un risparmio in termini di mancato inquinamento dell’acqua e dell’aria senza uguali. Sarà una grande opera green».

(16)