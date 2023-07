Ponte, Basile e Schifani incontrano l’AD della società Stretto di Messina: a che punto è il progetto

Trasferta in Sicilia per l’Amministratore Delegato della società Stretto di Messina Spa, Pietro Ciucci, per parlare del Ponte con il sindaco della città dello Stretto, Federico Basile, e il presidente della Regione, Renato Schifani. «Stiamo lavorando con impegno – ha commentato l’AD – nel rispetto del cronoprogramma delle azioni finalizzate all’approvazione del progetto esecutivo entro il mese di luglio del 2024, con immediato avvio dei lavori».

Doppio incontro istituzionale a Palazzo d’Orleans a Palermo e a Palazzo Zanca a Messina per l’Amministratore Delegato della società Stretto di Messina Spa, Pietro Ciucci, riattivata con il Decreto Ponte del Governo Meloni per riavviare l’iter di realizzazione dell’opera di collegamento stabile tra Sicilia e Calabria.

L’AD, nominato insieme al Consiglio di Amministrazione e al Presidente Giuseppe Recchi a inizio giugno 2023 ha quindi incontrato il presidente della Regione, Renato Schifani e il sindaco di Messina, Federico Basile. Tema dei due confronti, lo stato dell’opera e la collaborazione tra le due istituzioni e la Società.

Ponte sullo Stretto di Messina, Ciucci: «Progetto esecutivo entro luglio 2024»

Nel corso del suo incontro con il presidente Renato Schifani, l’AD Pietro Ciucci ha quindi fatto il punto sullo stato di avanzamento del progetto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. In particolare, si sta provvedendo a:

riavviare i rapporti con i contraenti già affidatari dell’opera;

aggiornare il progetto, attività che si concluderà entro settembre;

aggiornare le previsioni di traffico necessarie per l’elaborazione del nuovo piano economico-finanziario per la copertura dell’investimento.

L’investimento è di 13,5 miliardi di euro e nell’importo sono comprese le opere complementari e di ottimizzazione delle connessioni ferroviarie e stradali, risultato delle indicazioni provenienti da Sicilia e Calabria.

«Stiamo lavorando con impegno – ha sottolineato Ciucci – assieme al Ministero delle Infrastrutture, alla Regione Siciliana e alla Regione Calabria nel rispetto del cronoprogramma delle azioni finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo, fissato per legge, di approvazione del progetto esecutivo entro il mese di luglio del 2024, con immediato avvio dei lavori. Sfida che è resa possibile grazie al grande lavoro svolto dalla Società negli anni, assieme alla squadra di contraenti, dal Comitato tecnico scientifico, dal territorio siciliano e calabrese e dalle istituzioni, nel redigere e approvare il progetto definitivo dell’opera. L’incontro di oggi conferma la piena sintonia con il presidente Schifani, costruita nel tempo, e il contributo fondamentale della Sicilia per la realizzazione del ponte».

«Inoltre – ha concluso Ciucci –, la valenza strategica e funzionale del ponte è ulteriormente valorizzata dai significativi investimenti del governo sulla rete stradale e ferroviaria in Sicilia e Calabria. Un impegno, quello del Ministero delle Infrastrutture, senza precedenti che al 2030 prevede opere per circa 70 miliardi tra Sicilia e Calabria che daranno vita a un sistema di trasporti sostenibile, sia in termini di rilancio economico che sociale delle due regioni».

Basile: «Interlocuzione diretta e positiva per Messina»

Soddisfatto dell’incontro, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani: «Ogni giorno che passa – ha dichiarato – il Ponte sullo Stretto diventa un progetto sempre più concreto, anche sotto il profilo della futura governance. La nomina dell’ingegnere Ciucci, che è la memoria storica, una persona che conosce tutte le tematiche riguardanti questa infrastruttura, è un’ottima scelta del ministro Salvini. Il nuovo amministratore delegato, che conosco e stimo da tempo, rappresenta una figura che può dare una marcia in più. Occorrerà adesso impegnarsi in un percorso comune».

A commentare, anche il sindaco di Messina, Federico Basile: «È stata una riunione proficua ed interessante – ha affermato – in quanto abbiamo avviato un’interlocuzione diretta e positiva per la città di Messina, che riveste un ruolo da protagonista nell’esecuzione dell’opera. Questo è il primo di una serie di confronti che con l’avanzamento del progetto ci vedrà sempre più in prima linea».

