“Munnizza Day”, Cateno De Luca: «Schifani dia risposte, siamo pronti ad azioni eclatanti»

L’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, annuncia un esposto contro l’ex presidente della Regione, Nello Musumeci, e chiede al suo successore, Renato Schifani, risposte rapide (entro una settimana) sulla gestione dei rifiuti in Sicilia. In alternativa, è pronto a portare la spazzatura direttamente a Palazzo d’Orléans, il 15 novembre con l’iniziativa che ha denominato “Munnizza Day”.

Conferenza stampa a Palermo, oggi, 18 ottobre, per Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo, Danilo Lo Giudice e Salvo Puccio. L’argomento? La gestione dei rifiuti in Sicilia da parte della Giunta guidata da Nello Musumeci. In particolare, gli esponenti di Sicilia Vera chiedono conto e ragione dei finanziamenti per i Comuni contenuti in una delibera di Giunta Regionale del marzo 2021 e destinati ad evitare l’aumento della Tari.

«Vogliamo sapere – ha affermato Cateno De Luca in conferenza stampa – dal presidente della Regione Renato Schifani dove sono finiti i 45 milioni per i Comuni destinati sulla carta per evitare l’aumento della Tari deliberati dalla giunta Musumeci a marzo del 2021. Vogliamo saperlo immediatamente: i soldi ci sono o no? Oppure è una delle tante delibere farlocche. I Comuni non sanno come chiudere i bilanci di quest’anno e programmare quelli del 2023. Ci sono emergenze che non possono aspettare i riti della politica, cioè che si formi un governo con una procedura balorda che ha stabilito che la giunta entra in carica solo dopo avere prestato giuramento davanti al Parlamento. Serve agire subito».

A questo proposito, l’ex deputato regionale, Danilo Lo Giudice, chiede al neo-presidente della Regione Siciliana come intenda gestire l‘emergenza rifiuti: «Il presidente Schifani ha detto che ci sono alcune emergenze che vanno affrontate immediatamente – ha esordito il sindaco di Santa Teresa di Riva –, ma abbiamo bisogno di capire cosa si intende fare. Quali soluzioni intende proporre Schifani per i rifiuti? La situazione è grave. La Sicilia si trova in uno stato di assoluta difficoltà. Quello che emerge dai dati è che il risultato di una gestione fallimentare dei rifiuti, da una Giunta che non ha fatto la riforma dei rifiuti, aumenterà i costi di gestione per i comuni e quindi per i cittadini. Noi, come Messina, rappresentiamo un esempio virtuoso. A Santa Teresa di Riva ci siamo trovati a dover dire ai cittadini che la raccolta differenziata non riesce più a garantire un contenimento dei costi. Fino al 2020 era possibile, oggi non più perché i nostri rifiuti non vengono più gestiti in Sicilia, la saturazione degli impianti ha determinato il trasferimento dei rifiuti nel Nord Italia e all’estero».

Cateno De Luca ha quindi annunciato e mostrato un esposto che depositerà contro l’ex presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. A Renato Schifani ha lanciato invece un “ultimatum”: «Dal Presidente Schifani – ha concluso – ci aspettiamo un’immediata presa di posizione. L’iniziativa “Munnizza day” non è solo una provocazione. Siamo pronti ad azioni eclatanti». In cosa consiste? A quanto pare nel portare a Palazzo D’Orléans sacchetti di rifiuti in segno di protesta.

