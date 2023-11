Mirko Cantello e Giandomenico La Fauci eletti vicepresidenti del Consiglio Comunale di Messina

Mirko Cantello e Giandomenico La Fauci eletti rispettivamente vicepresidente vicario e supplente del Consiglio Comunale di Messina. Un punto, significativo, per il centrodestra, ma soprattutto per l’opposizione che batte la maggioranza legata al sindaco Federico Basile, mostrando come si siano in questi mesi ribaltati gli equilibri dell’Aula.

Facciamo un passo indietro. Con le dimissioni la scorsa primavera di Cateno De Luca da Presidente del Consiglio Comunale di Messina, si è sciolto automaticamente l’ufficio di presidenza, ricostituito solo parzialmente con l’elezione di Nello Pergolizzi a capo del Civico Consesso. Poi una lunga pausa, dovuta al ricorso presentato dall’opposizione e respinto dal TAR pochi giorni fa. Sbloccata la situazione, si è quindi aperta la partita della vicepresidenza, chiusa nella nottata tra il 6 e il 7 novembre 2023, dopo diverse ore di discussione.

Aperta alla 20.56 la Seduta con 32 presenti su 32, la prima votazione, quella per il vicepresidente vicario, si è conclusa con un pareggio – e il mancato raggiungimento del quorum di 17 voti – tra la candidata della maggioranza Serena Giannetto e il candidato del centrodestra Mirko Cantello (Lega), determinato probabilmente dai due voti del Pd a Felice Calabrò. Seconda votazione, che poi sarà quella decisiva: 16 voti contro 15, Mirko Cantello porta a casa la maglia di vicepresidente vicario del Consiglio Comunale di Messina. «Volevo ringraziare l’Aula per avermi votato – ha commentato. Oggi l’Aula, i colleghi dell’opposizione, mi hanno dato fiducia per l’ennesima volta. Ne approfitto per comunicare che da domani mi dimetterò da capogruppo, e la nuova capogruppo sarà la collega Giulia Restuccia».

Altro giro, altra corsa, sono le 00.46 e si parte con la votazione per il secondo vicepresidente, ovvero il supplente. Anche qui doppia votazione. Alla prima non si è raggiunto il quorum con 16 voti per Giandomenico La Fauci di Ora Sicilia (centrodestra), 13 per il candidato della maggioranza legata al sindaco Federico Basile, Raffaele Rinaldo, uno per Antonella Russo del Pd e una scheda bianca. La partita si chiude con la seconda votazione: Giandomenico La Fauci batte Raffaele Rinaldo con 16 a 15 (più una scheda bianca). «Ringrazio i colleghi che mi hanno sostenuto – ha commentato il nuovo vicepresidente supplente del Consiglio Comunale di Messina, ma sono certo che con la sua collaborazione e quella del collega Mirko Cantello possiamo svolgere il nostro ruolo a meglio».

Il dato politico della votazione per i due vicepresidenti del Consiglio Comunale di Messina è uno: la maggioranza non è più maggioranza.

