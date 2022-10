Metropolitana del Mare, via agli incontri. Mondello: «Progetto complesso, ma concreto e fattibile»

A Messina si torna a parlare di Metropolitana del Mare (o Metromare), un servizio che possa collegare in particolare la zona Nord al centro, alleggerendo così il traffico cittadino, ma non solo. A riaccendere il dibattito è il vicesindaco Salvatore Mondello, che sottolinea: «È un progetto complesso ma concreto e fattibile». È iniziata, quindi, la fase di ascolto di tutti i portatori di interesse, ovvero gli enti e le realtà che sarebbero direttamente coinvolti nella progettazione.

Dopo l’annuncio di settembre del finanziamento arrivato dal Ministero delle Infrastrutture, il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici e alla Mobilità Urbana, Salvatore Mondello, ha incontrato i portatori di interesse per discutere del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una Metropolitana del Mare a Messina, che verrà redatto nelle prossime settimane.

«Realizzare un servizio di trasporto passeggeri ecologico e veloce – sottolinea Mondello – che serva il contesto territoriale urbano e lo colleghi alla sponda calabra è un progetto complesso ma concreto e fattibile. Un sistema che alleggerisca il traffico cittadino, velocizzi gli spostamenti con mezzi frequenti e rapidi, credo debba essere l’ambizione di una città moderna ed efficiente».

«Ma al di là degli aspetti tecnici – aggiunge –, ciò che mi preme comunque sottolineare è il metodo introdotto già dalla precedente esperienza governativa con la Giunta De Luca, rafforzata e proseguita dal Sindaco Basile, ovvero il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse. È un fatto innovativo in quanto non dovuto, ma abbiamo sempre considerato come arricchimento gli input forniti dal territorio, per condividere progetti di grande impatto sulla vita della città».

«Quello di oggi (ieri, ndr) – conclude il vicesindaco Mondello – è stato il primo di una serie di incontri a cui ne seguiranno altri, con la finalità di informare e coinvolgere tutte le possibili rappresentanze dei cittadini. Si va avanti insieme per avere una Messina sempre più bella, accogliente e funzionale».

All’incontro sulla Metropolitana del Mare di ieri sono stati invitati a partecipare le massime autorità cittadine civili e militari, gli Ordini Professionali Tecnici, i Piloti dello Stretto e i principali Enti di settore quali Autorità di Sistema, Capitaneria di Porto ed RFI. Un progetto simile, ricordiamo, era stato tentato già in passato, ma con scarsi risultati. Era anche stata realizzata una biglietteria, a Torre Faro, smantellata proprio a maggio di quest’anno.

