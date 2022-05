Smantellata la biglietteria degli aliscafi. La Pro Loco Capo Peloro: «E adesso?»

Incredibile, ma vero: la biglietteria degli aliscafi di Capo Peloro, creata nel 2007 per un progetto di Metromare mai avviato, è stata smantellata. È successo oggi, giovedì 26 maggio, a seguito, non potrebbe essere altrimenti, dell’iniziativa dei volontari della Pro Loco Capo Peloro, che domenica 22 avevano simulato un’occupazione della struttura, adibendola momentaneamente a infopoint turistico.

A commentare l’intervento ludico, se così possiamo dire, era arrivato anche Massimo Costanzo, candidato alla presidenza della VI Circoscrizione di Messina, che aveva apprezzato «l’iniziativa simpatica, perché quella struttura è in stato di degrado e abbandono» e che in un vocale ci dice che «un mezzo del Dipartimento dei Lavori Pubblici di Messina sta smantellando la struttura, perché è fatiscente e irrecuperabile, ma non hanno aggiunto altro. Adesso bisogna capire se c’è un progetto, sul rifare l’infopoint non ci vuole niente. Ma almeno una prima vittoria l’abbiamo ottenuta».

La domanda forse starà sorgendo anche tra i vostri pensieri: perché una biglietteria aperta nel 2007 e lasciata abbandonata, nonostante i numerosi reclami da parte delle associazioni del territorio, viene smantellata a distanza di quindici anni? A rispondere alla nostra perplessità è Massimo Costanzo: «Numerose segnalazioni, l’iniziativa della Pro Loco, penso che abbiano sollecitato la sensibilità di qualcuno. Altra spiegazione non saprei trovarla».

Smantellata la biglietteria di Capo Peloro

«Siamo molto contenti – ci ha detto Nello Cutugno, presidente della Pro Loco di Capo Peloro – che la nostra iniziativa simbolica abbia portato a questo, ma abbiamo veramente bisogno di un infopoint, se dobbiamo continuare a parlare di turismo. Oggi la soluzione più facile è stata quella di smontare, significa che la comunità ha perso dei soldi. E allora è un fallimento, perché questo infopoint probabilmente diventerà un parcheggio». Adesso verrà smantellata anche la biglietteria di Granatari?

