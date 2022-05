Capo Peloro, la Pro Loco trasforma la biglietteria abbandonata in infopoint turistico

Metti una domenica di sole a Torre Faro, di quei giorni di fine maggio che hai voglia di farti un giro alla scoperta della Riserva di Capo Peloro, ma non la conosci bene e non sai esattamente da dove cominciare e ti servirebbe una mappa: e allora ecco che la Pro Loco di Capo Peloro arriva a trasformare (per gioco) una vecchia biglietteria per gli aliscafi, in infopoint turistico.

È successo domenica 22 maggio, durante la giornata dedicata alla pulizia dei fondali marini e della spiaggia del Pilone, organizzata dalla Pro Loco Capo Peloro, Ecosfera diving, Marevivo, Federazione Italiana Pesca e Attività Subacquee. A raccontarcelo è Nello Cutugno, presidente dell’associazione locale, che si prende cura del territorio.

«Durante le attività ambientali di domenica scorsa – racconta Nello –, per un giorno solo e per gioco, abbiamo ripulito lo spazio, facendo diventare la fatiscente biglietteria degli aliscafi in un infopoint turistico. La biglietteria degli aliscafi senza aliscafi è l’emblema del fallimento turistico di Capo Peloro».

L’infopoint di Capo Peloro

Che sia stato un gioco o meno, poco importa: è abbastanza evidente, lo abbiamo visto anche durante i nostri viaggi in giro per le Circoscrizioni di Messina, che la segnalatica stradale e turistica in città è quasi inesistente. «Questo abbandono – continua Nello – ci fa stare molto male, però domenica abbiamo avuto un bel riscontro da parte dei turisti». La biglietteria di Torre Faro era stata creata nel 2007 per il progetto della Metromare, previsto dal Pum, che però non è stato attivato.

Intanto, a proposito di infopoint turistici, a Piazza Cairoli sono partiti i lavori per la riqualificazione del famoso chiosco di Santino Limonata, che verrà trasformato in un centro per l’informazione turistica, gestito da ATM.

