Messina. Vicepresidenza del Consiglio Comunale, la Lega: «Nessun accordo con la maggioranza»

Autunno “caldo” in Consiglio Comunale a Messina dove, dopo la risoluzione del “caso Pergolizzi”, si avvicina il momento dell’elezione del vicepresidente. Da parte della Lega, fanno sapere i componenti dei due gruppi legati al Carroccio, non ci saranno accordi con la maggioranza, ma solo, eventualmente, con l’opposizione.

Facciamo un passo indietro. La scorsa primavera, l’oggi sindaco di Taormina, Cateno De Luca, si è dimesso dalla carica di presidente e consigliere comunale di Messina (proprio per concorrere alla competizione elettorale per la guida della Perla dello Ionio). Da lì, lo scioglimento dell’ufficio di presidenza e la contestatissima elezione dell’attuale presidente Nello Pergolizzi, con tanto di ricorso al TAR da parte dell’opposizione.

Nelle scorse settimane, la risoluzione della questione da parte del tribunale amministrativo regionale, in favore di Pergolizzi. E adesso è arrivato il momento di pensare a ricostituire l’ufficio di presidenza, con la nomina dei due vicepresidenti. Qui entra in campo la Lega, costituita in Aula da Mirko Cantello, Amalia Centofanti, Giulia Restuccia, Emilia Rotondo e Giuseppe Villari, che smentisce l’ipotesi di un possibile accordo con la maggioranza che prevederebbe la nomina a vicepresidente per la consigliera Serena Giannetto e la presidenza della Commissione Ponte per Amalia Centofanti. Per quanto interessata alla costituenda Commissione dedicata all’opera di collegamento tra Sicilia e Calabria, la Lega non intenderebbe scendere a patti con la maggioranza ma solo con i gruppi di opposizione.

Insomma, la partita per le due cariche di vicepresidente (vicario e supplente) in Consiglio Comunale a Messina dovrebbe approdare a breve in Consiglio Comunale, così come il provvedimento per la costituzione della nuova Commissione Ponte.

