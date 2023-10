«Messina Social City in ritardo con gli stipendi»: l’intervento di Gioveni

«A una settimana di ritardo dall’erogazione degli stipendi per il personale della Messina Social City, chiedo spiegazioni dell’accaduto»: così, in una nota, il consigliere e capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni. «Come si spiega il fatto che i lavoratori della Messina Social City non percepiscano sempre con puntualità i loro legittimi stipendi nonostante la garanzia prevista dall’art. 8 comma 2 del contratto di servizio dell’azienda speciale approvato dal Consiglio Comunale?»

«Ricordo che in Aula, il 9 agosto 2022, – continua l’esponente politico –, quando abbiamo approvato il contratto di servizio emerse durante il dibattito proprio la necessità di garantire liquidità all’azienda negli ultimi mesi dell’anno, ed è per questo che per scongiurare ciò che sta avvenendo in questi giorni venne inserito il comma 2, proprio per giustificare eventuali anticipazioni di tesoreria da parte del Comune. Di chi è pertanto la responsabilità di questi nuovi ritardi? Cosa è accaduto visto che il giorno per il pagamento degli stipendi è previsto per il 10 di ogni mese e ci ritroviamo già al 17 ottobre con i conti correnti del personale ancora all’asciutto?

Al netto dei diritti sacrosanti dei lavoratori – aggiunge il consigliere Gioveni – ciò che temo di più continuando con questo stato di cose è una possibile ripercussione sui servizi che ricordo essere rivolti ai soggetti più fragili della nostra comunità. E dire che non meno di tre giorni fa – conclude – ho voluto riprendere la questione contrattuale del personale che ancora è legata a quella delle cooperative, ma è di tutta evidenza che, nelle more di definire questo importante percorso amministrativo che porti i lavoratori a sottoscrivere il contratto degli enti locali, si deve anzitutto garantire mensilmente al personale una puntuale retribuzione per non rischiare disservizi di qualsivoglia natura in un settore delicato e complesso come quello dei servizi sociali».

Il 13 ottobre, il consigliere aveva chiesto di avviare l’iter amministrativo per assumere il personale della Messina Social City con un Contratto Enti Locali.

