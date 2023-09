No Ponte, Aldo Trifiletti al Sindaco Basile: «Eviti di rendersi complice di uno scempio»

Aldo Trifiletti, componente del Comitato No Ponte di Messina, scrive una lettera aperta al Sindaco Federico Basile, facendo riferimento all’incontro che il primo cittadino ha avuto, nei giorni scorsi, con l’amministratore delegato della Società Stretto di Messina Pietro Ciucci. Durante la riunione si è discusso lo stato di avanzamento del progetto dell’infrastruttura, i cui lavori dovrebbero partire entro luglio 2024.

«Caro Sindaco, – scrive Trifiletti –, nei giorni scorsi ha incontrato a Roma l’amministratore delegato (che ha probabilmente un abbonamento a questo incarico) della Società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, per parlare delle ricadute delle quali il territorio, che lei rappresenta, dovrebbe “beneficiare”. Mi domando se ci sia da parte sua più ingenuità o altro recondito atteggiamento.

A parte gli enormi motivi economici, ambientali, geologici che rendono l’opera folle, – prosegue il componente del Comitato No Ponte di Messina –, Lei dovrebbe considerare e renderne conto alla città tutta la devastazione che comporterebbe l’avvio (solo questo perché la conclusione sarebbe in grandissimo dubbio) dello sciagurato progetto di costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. Innumerevoli cantieri, scavi per milioni di metri cubi di materiali di risulta, centinaia di camion che giornalmente percorrerebbero il territorio cittadino e tantissimi disagi ancora, che le lascio immaginare, costituirebbero le ricadute di cui “beneficieremmo“. Cerchi – conclude Aldo Trifiletti in questa lettera aperta al Sindaco Basile –, di considerare questi aspetti e si sforzi di rappresentare tutta la città, evitando di rendersi complice di uno scempio che sarebbe la pietra tombale per la nostra città».

Intanto è polemica sulla scelta di Alberto Prestininzi come coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del Ponte sullo Stretto; il professore di Geologia applicata alla Sapienza di Roma della Sapienza è noto per le sue tesi che negherebbero la crisi climatica.

In foto il Sindaco Basile all’incontro con Pietro Ciucci

