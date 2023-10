Messina, Maria Fernanda Gervasi nominata coordinatrice dei giovani di Forza Italia

Maria Fernanda Gervasi è stata nominata coordinatrice dei giovani di Forza Italia di Messina: «Ho accolto con grande piacere la richiesta di Matilde Siracusano di ritornare con un ruolo attivo nella “casa” di Forza Italia dove sono cresciuta politicamente».

«Le sfide elettorali già affrontate, insieme a quelle della vita – ha detto Maria Fernanda Gervasi –, mi portano oggi ad intraprendere nuovamente questo percorso di coordinatore dei giovani con un occhio diverso e con qualche esperienza in più. Inutile nascondere le difficoltà. Per la politica questo è un momento storico difficile, fatto di disillusione specialmente fra le nuove generazioni, ma ho scelto di affiancarmi a persone che, oltre a condividere i miei stessi ideali, hanno l’interesse e lo stile per portare avanti battaglie sul territorio in modo disinteressato. Il lavoro da fare è tanto ma il nostro impegno e la nostra serietà renderanno il partito un contenitore sempre più attrattivo e una valida alternativa nello scenario politico cittadino».

«Sono felice di poter riaccogliere in Forza Italia Maria Fernanda Gervasi, – ha detto il sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, Matilde Siracusano – una giovane messinese che da anni si segnala per intraprendenza, per spirito d’iniziativa, e per abnegazione nel portare avanti le istanze del nostro territorio. Sono certa che Maria Fernanda saprà interpretare al meglio l’importante ruolo nel quale si cimenterà nei prossimi mesi, valorizzando le tante energie positive che i giovani di Forza Italia donano al nostro movimento, a Messina e in tutta la Sicilia. Andiamo avanti con le battaglie per la nostra città e per un Sud sempre più protagonista e terra di opportunità. Auguri e bentornata a casa».

Maria Fernanda Gervasi è stata già consigliere della IV Municipalità di Messina, candidata alle elezioni Europee con Fratelli d’Italia nel 2019 e candidata al Consiglio comunale nel 2022 con la lista “Ora Sicilia”.

