Messina, il M5S riparte dai territori: «Daremo voce alla comunità»

Al Royal Palace Hotel si è svolto l’incontro del M5S di Messina organizzato dalle referenti provinciali Cristina Cannistrà e Vera Giorgianni. Presenti anche il coordinatore regionale Nuccio Di Paola, la senatrice Barbara Floridia e il deputato Antonio De Luca. L’intenzione è quella di ripartire da una struttura organizzativa che dia «voce e forza alle istanze del Movimento 5 Stelle e della comunità».

«Il nostro obiettivo – hanno detto gli esponenti pentastellati –, deve essere quello di incontrare gli attivisti e organizzare le attività attraverso i gruppi territoriali che nasceranno non solo in città, ma anche nella zona jonica e nella zona tirrenica della nostra provincia. Il nostro ruolo creerà sinergie con i coordinatori delle altre province, con quelli regionali e nazionali».

Il Gruppo dello Stretto del M5S

Il Movimento 5 Stelle di Messina vuole quindi ripartire dal territorio, organizzando diversi incontri con gli attivisti. Ad analizzare la situazione della provincia del M5S è Antonio De Luca, esortando «a lavorare di più nella logica territoriale per cercare di crescere, raccogliendo nuove adesioni. Le coordinatrici, in questo senso, sono fondamentali e il nostro obiettivo deve essere quello di essere sempre più attrattivi».

Entro la prossima settimana, secondo Nuccio Di Paola, verrà approvato il gruppo della Città dello Stretto, composto attualmente da oltre 100 iscritti. «Immagino che, – ha detto Di Paola –, entro metà novembre, si possa svolgere la prima riunione per nominare il coordinatore, il referente del gruppo e tutti gli altri ruoli di questa struttura. In Sicilia abbiamo creato un “modello” di confronto e partecipazione che periodicamente ci vede fare riunione regionali e provinciali in giro per la Sicilia. Modello Sicilia che stiamo esportando a livello nazionale.

Stiamo ricompattando il Movimento nella nostra regione, – ha continuato Di Paola –, costruendo un gruppo con diversità, ma con un obiettivo unico per far crescere la comunità del Movimento, potendo così coesistere e fare un gioco di squadra. Stiamo facendo una rivoluzione, perché siamo l’unica forza politica in Sicilia che si organizza in questo modo, dando la possibilità ai cittadini di fare politica attiva. Il salario minimo e il portale “SOS Sanità” sono i temi che in queste settimane abbiamo portato nelle piazze con i banchetti per ritrovare il contatto diretto con i cittadini su queste due tematiche di attualità molto sentite. Il mio auspicio è che questa rete che stiamo creando risulti fondamentale per puntare a governare la Regione Siciliana ed anche i Comuni, con un progetto valido. Se siamo un gruppo coeso supereremo ogni tipo di ostacolo».

«Ci sono tre punti fondamentali – ha aggiunto Barbara Floridia – perché dobbiamo avere sempre presente chi siamo, cosa dobbiamo fare e come ci organizziamo. Abbiamo governato in pieno Covid e il dibattito pubblico esclusivamente incentrato sui nostri temi. Siamo portatori di una idea chiara e definita di Paese e abbiamo provato e realizzare queste idee quando eravamo al Governo. Nel nostro territorio abbiamo portato a casa importanti risultati e, adesso, lavoreremo per migliorare la nostra provincia perché siamo una comunità e le nostre referenti territoriali sono degli interlocutori essenziali».

A novembre verrà inaugurata a Messina la segreteria politica che Antonio De Luca ha deciso di aprire insieme alla collega Barbara Floridia, lo spazio sarà dedicato a incontri con i cittadini.

In foto da sinistra: Barbara Floridia, Vera Giorgianni, Nuccio Di Paola, Cristina Cannistrà, Antonio De Luca.

