Messina, il Consiglio Comunale riparte dopo le ferie: al centro le condizioni degli impianti sportivi

Il Consiglio Comunale di Messina è pronto a ripartire dopo le ferie estive e lo fa con due sedute il 28 e 29 agosto dedicate a debiti fuori bilancio e alle condizioni degli impianti sportivi. A richiedere che quest’ultimo argomento fosse messo all’ordine del giorno, dodici consiglieri comunali. Vediamo quali sono le questioni principali che verranno affrontate.

Stop all’attività del Consiglio Comunale di Messina dal 14 al 27 agosto, ma adesso si riparte da Palazzo Zanca arriva la prima comunicazione riguardante due convocazioni per la prossima settimana: lunedì 28 agosto, infatti, l’Aula si riunirà nuovamente alle ore 13.00 per discutere alcuni debiti fuori bilancio; martedì 29 agosto, invece, è stata convocata una Seduta aperta alle ore 18.00 per esaminare le condizioni degli impianti sportivi comunali, gli interventi necessari, quelli da programmare e quelli già in cantiere o in corso di esecuzione.

A richiedere la seduta dedicata agli impianti sportivi, fondamentale con settembre alle porte e la stagione sportiva ai nastri di partenza, erano stati lo scorso 8 agosto dodici consiglieri comunali: Dario Carbone e Libero Gioveni di Fratelli d’Italia, Ugo Zante e Federica Vaccarino di Ora Sicilia, Giuseppe Villari e Amalia Centofanti di Prima l’Italia, Giovanni Caruso della lista De Domenico Sindaco, Mirko Cantello, Emilia Rotondo e Giulia Restuccia, new entry della Lega, Cosimo Oteri di Forza Italia e Rosaria D’Arrigo del Gruppo Misto.

A motivare la richiesta, le numerose segnalazioni pervenute ai singoli consiglieri riguardanti le condizioni di diversi degli impianti sportivi comunali, spesso caratterizzati da scarsa manutenzione e necessità di interventi strutturali anche rilevanti.

(Foto di repertorio)

(6)