Cambi di casacca in Consiglio Comunale a Messina: tre “new entry” nella Lega. Ecco chi sono

Cambia ancora la geografia dell’Aula in Consiglio Comunale a Messina con tre nuovi passaggi dal Gruppo Misto a quello della Lega Salvini Premier. L’annuncio questa mattina a Palazzo Zanca, alla presenza del senatore Nino Germanà, dell’assessore regionale Luca Sammartino e del deputato ARS Pippo Laccoto. Vediamo chi sono le “new entry”.

Novità a Palazzo Zanca, con il centrodestra che acquista tre nuovi membri: si tratta dei consiglieri Emilia Rotondo, Giulia Restuccia e Mirko Cantello. Le prime due, elette nelle liste legate all’attuale sindaco di Messina, Federico Basile, erano passate al Gruppo Misto a seguito della prima votazione per l’elezione del nuovo presidente del Consiglio Comunale (dopo le dimissioni di Cateno De Luca). Mirko Cantello, invece, era entrato in Aula nel luglio 2022 con la Lega stessa (Prima l’Italia), per poi uscirne quando questa ancora appoggiava l’Amministrazione (oggi invece è tra le file dell’opposizione). Un ritorno a casa, quindi, e due new entry, volendo essere precisi.

Cosa cambia per gli equilibri di Palazzo Zanca? Da un punto di vista formale, si rafforza il centrodestra in Consiglio Comunale a Messina e, naturalmente, la Lega, a fronte di un gruppo di Fratelli d’Italia composto da tre esponenti, così come quello di Ora Sicilia. Solitario, ancora, Cosimo Oteri all’interno di Forza Italia. I consiglieri comunali di Messina legati al Carroccio, ad oggi, sono invece cinque: Amalia Centofanti e Giuseppe Villari, entrambi eletti con Prima l’Italia e presenti in conferenza stampa questa mattina; e poi come abbiamo detto Giulia Restuccia, Emilia Rotondo e Mirko Cantello.

