Elezioni Regionali, via al “Cammino di Cateno De Luca”: oggi la tappa a Messina

Da Fiumedinisi a Palermo un po’ a piedi e un po’ in bicicletta, il “Cammino di Cateno De Luca” è iniziato questa mattina alle 5.00. Di cosa si tratta? Dell’ultima iniziativa elettorale dell’ex sindaco di Messina in vista delle elezioni regionali dell’autunno 2022, finalizzata a presentare iil programma di governo di Sicilia Vera. Oggi, tra l’altro, la tappa nella città dello Stretto, a piazza Municipio, dove verrà illustrato il “primo comandamento programmatico”.

Il neo-presidente del Consiglio Comunale e candidato alla presidenza della Regione Siciliana, Cateno De Luca, lo aveva annunciato qualche giorno fa nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Fiumedinisi, nei pressi del torrente. Percorrerà oltre 340km attraversando 49 comuni. La partenza è stata oggi, mercoledì 20 luglio alle 5.30 da Fiumedinisi, l’arrivo è previsto per il 29 luglio a Palermo.

«Camminerò tra la gente – ha spiegato Cateno De Luca – prendendomi il tempo necessario per osservare e vivere luoghi e persone. Il mio cammino sarà un percorso per riscoprire il territorio, al fianco di quei cittadini ai quali troppo spesso la politica non sa dare risposte. Io non soltanto voglio provare a trovarle quelle risposte, ma voglio che i cittadini sappiano che sto prendendo un impegno direttamente con loro. Realizzare il mio programma di governo, rivoluzionare il sistema politico e attuare finalmente il cambiamento di cui abbiamo bisogno».

Queste, quindi, le premesse. Nella prima giornata percorrerà, un po’ a piedi e un po’ in bici, diversi comuni della provincia di Messina, tra cui Nizza di Sicilia, Alì Terme, Itala, Scaletta Zanclea, per poi arrivare a Messina. Qui percorrerà la zona Sud: Briga Marina, Santa Margherita, Mili Marina, Tremestieri, per poi arrivare al centro città e fermarsi a piazza Municipio alle 11.30. Il pomeriggio, invece, si riparte verso la zona Nord con ultima tappa della giornata Torre Faro con un “concerto/confronto” a piazza dell’Angelo. Nel mezzo, soste in bar e lidi e al centro commerciale di Tremestieri.

