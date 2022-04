Elezioni regionali 2022, Merlino: «Realizzare il primo museo sott’acqua a Taormina»

Un museo sott’acqua per Taormina in cui sia possibile ammirare le bellezze del fondale marino attraverso percorsi prestabiliti e fare immersioni sia notturne che diurne, nel rispetto della fauna e della flora del luogo, per incentivare il turismo: questo il progetto che ha in mente il candidato messinese alle prossime elezioni regionali che si terranno in Sicilia nell’autunno del 2022, Salvatore Merlino, Responsabile Dc per Infrastrutture, Trasporti e Isole Eolie.

Tra le proposte del candidato all‘Assemblea Regionale Sicilia (ARS), Salvatore Merlino, quello di un museo sottomarino vicino all’Isola Bella, a Taormina, che possa essere finanziato con i fondi del PNRR. L’esponente della Democrazia Cristiana ha preso contatti con imprenditori privati per iniziare a progettare l’iniziativa da proporre alle istituzioni. L’idea è quella di creare un «percorso di camminamento che rispetti i fondali, la fauna e la flora del luogo, realizzando un museo sott’acqua, con opere e sculture di artisti famosi, visitabile da tutti attraverso un sistema di tunnel collegati, studiati appositamente a zero impatto ambientale. Il museo sott’acqua potrà essere finanziato con i fondi Pnrr e grazie al supporto di partner finanziari privati nazionali ed internazionali, oltre che pubblici».

«Visitare il museo – spiega Merlino – sarà possibile con immersioni diurne e notturne facendo snorkeling, attraverso tunnel trasparenti con percorsi di camminamento o con escursioni su barche dal fondo di vetro. Questo progetto, qualora fosse finanziato e approvato, porterebbe alla creazione di un attrattore culturale e turistico di straordinaria importanza. In un’ottica di valorizzazione del patrimonio sommerso, cogliendo l’occasione offerta da finanziamenti europei, si potrà ideare un innovativo sistema di visita museale, attraverso la realizzazione appunto di tunnel sottomarini trasparenti, accessibili direttamente dalla superficie, in prossimità della battigia».

Si tratta, attualmente, di una semplice idea, che necessita di un progetto e di tutte le valutazioni del caso, in maniera tale da assicurare il rispetto dell’ambiente: «Necessario innanzitutto – specifica in proposito –, un progetto preliminare di impatto ambientale e di studio della sicurezza per i sistemi eco marini per rispettare i fondali. Si dovrà poi realizzare un’esposizione che coniughi allo stesso tempo le meravigliose atmosfere della natura sott’acqua e la visione di splendide opere d’arte. Un’esperienza unica, che potrà offrire anche nuove possibilità di lavoro, oltre a diventare subito un luogo culturale di riferimento in ambito mondiale vista la novità proposta».

«In questa area – conclude il candidato Ars Salvatore Merlino – inoltre è necessario sviluppare qui un HUB di alta formazione turistica. Creando così anche qui aziende innovative che sappiano sfruttare le nuove tecnologie per rendere l’approccio ai luoghi più smart e accessibile per i viaggiatori. Il settore turistico deve valutare nuove competenze. Tra queste ci sono ad esempio alcune lingue straniere, come cinese e arabo, in pratica quelle dei mercati in espansione da dove arrivano più turisti. È necessario poi avviare un processo innovativo per orientare il personale verso corsi specifici di grande utilità e interesse come quelli delle nuove digital skill per il web nel mondo turistico. Questo settore deve essere riqualificato proprio perché vive una continua evoluzione».

