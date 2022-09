Elezioni 2022, sondaggio Demopolis: «il 40% dei siciliani non sa che si vota per le regionali»

Che il 25 settembre 2022 la Sicilia sia chiamata al voto per le elezioni regionali e decretare il nuovo Governo non è così chiaro a tutti, almeno secondo il sondaggio condotto dall‘Istituto Demopolis. «A 20 giorni dall’apertura delle urne – ha detto spiega il direttore di Demopolis, Pietro Vento – i siciliani risultano informati sul voto per le Politiche, ma un segmento molto consistente del 40% non è invece a conoscenza del contestuale appuntamento elettorale per le Regionali nella giornata del 25 settembre. La scelta dell’Election Day in piena estate – continua il direttore dell’Istituto Nazionale di Ricerche – tiene in ombra la competizione regionale, del tutto surclassata dalla competizione nazionale per le elezioni politiche».

Nello specifico, il sondaggio ha misurato la notorietà tra i siciliani dei candidati alla Presidenza della Regione: il più conosciuto, per i ruoli istituzionali svolti in passato, è il candidato del centrodestra Renato Schifani di cui ha sentito parlare l’81% dei cittadini. Altissima, al 75%, risulta tra i siciliani la notorietà dell’ex sindaco di Messina Cateno De Luca; al terzo posto, sul podio, l’europarlamentare del Partito Democratico Caterina Chinnici. Sfiora il 60% la conoscenza di Gaetano Armao, mentre resta per il momento sotto il 50% la notorietà del candidato del M5s Nuccio Di Paola. Ancora poco conosciuti gli altri candidati alla Presidenza della Regione.

