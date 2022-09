Elezioni politiche, Elvira Amata (FdI): «Sinistra inconsistente e divisa»

Dopo la vittoria schiacciante del centrodestra con il 44% delle preferenze, con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che guida la coalizione con il 26%; arrivano i primi commenti sui risultati delle elezioni politiche 2022. A parlare è Elvira Amata, candidata alle regionali in Sicilia, che in una nota scrive: «Fratelli d’Italia si attesta come primo partito a livello nazionale, un grande risultato che arriva grazie all’infaticabile lavoro della nostra presidente Giorgia Meloni, che con una larga vittoria ormai è la vera leader del centrodestra in Italia».

«In Sicilia – continua la Amata – siamo il primo partito del centrodestra che vince, come dimostrano i fatti, tutte le volte che si presenta unito ai suoi elettori. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro sul territorio, parlando ai nostri elettori e ai siciliani, decisi a voltare pagina di fronte a una Sinistra inconsistente, impalpabile e divisa. Da domani, è tempo di tornare al lavoro per il bene dei cittadini, che attendono da noi attenzione e concretezza nella risoluzione dei tanti problemi».

Dopo i risultati delle elezioni politiche, si aspettano quelli delle elezioni regionali 2022: lo spoglio inizierà alle 14.

