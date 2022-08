Elezioni politiche 2022, si ricandida Barbara Floridia: “sì” dagli iscritti alle Parlamentarie

Via la corsa alle elezioni politiche del 25 settembre 2022: si sono svolte ieri le votazioni per le Parlamentarie del Movimento 5 Stelle. Sono 14 i deputati uscenti che si sono ricandidati in Sicilia. Nel listone di Giuseppe Conte c’è la sottosegretaria all’Istruzione e senatrice Barbara Floridia, seconda classificata alle primarie del centrosinistra sull’Isola, che ha ottenuto il via libera dagli iscritti.

Le elezioni politiche si avvicinano e, mentre il Pd ha già reso pubblici alcuni dei nomi dei candidati in Parlamento per la Sicilia, il Movimento 5 Stelle ha indetto le Parlamentarie, online, le cui votazioni si sono svolte nella giornata di ieri. Al Senato per la Sicilia hanno presentato le candidature 47 persone. Alla Camera Sicilia 1 sono 40 i candidati e alla Camera Sicilia 2 sono 65. I risultati saranno diffusi nelle prossime ore; intanto sappiamo già cosa hanno deciso gli iscritti per il listone legato al leader Giuseppe Conte.

Il quesito era: «Approvi la proposta del Presidente Conte di inserire, con criterio di priorità, nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali i nominativi di cui al seguente elenco? Chiara Appendino, Federico Cafiero de Raho, Maria Domenica Castellone, Alfonso Colucci, Sergio Costa, Livio De Santoli, Barbara Floridia, Michele Gubitosa, Ettore Antonio Licheri, Stefano Patuanelli, Riccardo Ricciardi, Roberto Scarpinato, Francesco Silvestri, Alessandra Todde, Mario Turco». L’86,54% dei votanti (43.282 persone) ha detto sì. La senatrice Barbara Floridia sarà ricandidata.

Ma vediamo tutti i nomi in campo, in attesa dei risultati ufficiali. Oltre alla Sottosegretaria all’Istruzione, ritentano la candidatura i senatori: Steni di Piazza,Pietro Lorefice, Giuseppe Pisani, Cinzia Amato, Giovanni Amato. Poi, alla Camera Sicilia 2 riprovano a essere ricandidati 6 parlamentari: Luciano Cantone, Grazia D’Angelo, Antonella Papiro, Angela Raffa, Eugenio Saitta, Filippo Scerra. Alla Camera Sicilia 1 ci riprovano in 8: Davide Aiello, Giuseppe Chiazzese, Valentina D’Orso, Vita Marciniglio, Leonardo Penna, Filippo Perconti, Dedalo Cosimo Pignatone, Adriano Varrica.

(37)