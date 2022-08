Sicilia, Felice Calabrò e Antonella Russo candidati alle elezioni politiche. I nomi del Pd

Svelati i primi nomi dei candidati del Pd in Sicilia alle elezioni politiche del 25 settembre 2022: tra di loro i consiglieri comunali di Messina, Felice Calabrò e Antonella Russo, il segretario regionale Anthony Barbagallo. Vediamo l’elenco tra Camera e Senato, proporzionale e uninominale.

È ormai partita la doppia campagna elettorale in Sicilia per le elezioni regionali e le politiche che si terranno in un unico election day il 25 settembre 2022. Mentre a livello regionale si tenta di tenere insieme la fragile coalizione di centrosinistra, il Partito Democratico rende noti alcuni dei nomi dei candidati al Parlamento nazionale. Vediamo chi sono.

Elezioni politiche: i candidati del Pd in Sicilia alla Camera e al Senato

Di seguito, l’elenco dei primi candidati alla Camera e Senato del Partito Democratico siciliano.

I candidati alla Camera

Alla Camera Sicilia 1 saranno candidati Giuseppe Provenzano, Teresa Piccione, Carmelo Miceli, Milena Gentile. Nel proporzionale Giuseppe Provenzano, Giovanna Iacono, Gianluca Nuccio. Alla Camera Sicilia 2 i candidati sono Stefania Marino, Giacomo D’Arrigo, Simona Caudo e nel proporzionale Valentina Scialfa, Cristina Buffa, Francesco Laudani. Alla Camera 3 i candidati sono Anthony Barbagallo, capolista, Glenda Raiti, Giuseppe Calabrese, Valentina Abaro. Negli uninominali alla Camera ci sono Erasmo Palazzotto, Gigi Bellassai, Valentina Scialfa, Giuseppe Arena, Felice Calabrò.

I candidati al Senato

Al Senato Sicilia 1 i candidati sono Annamaria Furlan, Antonello Cracolici, Adriana Palmeri, Gandolfo Librizzi, in Sicilia 2 Antonio Nicita, Agata Iacono, Salvatore Branciforte, Antonella Russo.

