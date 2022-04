Elezioni Messina, Basile presenta i i candidati alle Municipalità della 2° lista: tutti i nomi

Prosegue la campagna elettorale per le elezioni amministrative del 12 giugno 2022: Federico Basile ha presentato la seconda lista dei candidati alle sei Municipalità di Messina. Soddisfatto il candidato sindaco di Sicilia Vera: «Questa grande mobilitazione dà la misura della voglia di partecipazione che c’è». La lista “La scelta giusta per il Quartiere” è composta da 54 persone: tutti i nomi.

Dopo le liste per il Consiglio Comunale, Federico Basile prosegue la campagna elettorale nei villaggi di Messina e presenta i candidati alle sei Circoscrizioni cittadine: «Aggiungiamo – dichiara – un altro importante tassello nel quadro che si sta definendo è la dimostrazione di quanta determinazione ci sia da parte nostra nel ridare voce al territorio puntando sulla collaborazione reciproca. Nel giro di tre settimane, ha affermato Basile, abbiamo aperto tutti i punti territoriali che ci eravamo prefissati di aprire per dare la possibilità alla gente di avvicinarsi, informarsi, confrontarsi e contribuire alla stesura del nostro programma. Considero le sedi elettorali delle sei Circoscrizioni, che ci impegniamo a trasformare in efficienti Municipalità, come dei veri e propri laboratori d’idee».

Candidati alle Municipalità di Messina con Federico Basile

La seconda lista dei candidati alle sei Municipalità di Messina con Federico Basile, “La scelta giusta per il Quartiere” è composta da:

I Municipalità – Tommaso Amato, Domenico Cassisi, Michele De Benedetto, Andrea Grioli, Basilio Machì, Giusilia Napolitano, Rosangela Parisi, Francesca Sciliberto, Giovanni Scionti;

II Municipalità – Renato Capria, Pietro D'Arrigo, Antonio De Gaetano, Ketty Falliti, Giuseppe Leonardi, Carmen Metauro, Angela Pipitone, Adriano Puleo, Carmen Rita Ruggeri;

III Municipalità – Mariagrazia Arena, Alessandro La Rocca, Santina Miraglia, Salvatore Previte, Marco Sciutteri, Anna Sdracquadaini, Giuseppe Sullini, Antonio Zanco;

IV Municipalità – Mariassunta Cavallaro, Giovanni Gugliandolo, Davide Oteri, Francesco Pollifroni, Alina Nicoletta Preda, Camillo Samperi, Sebastiano Sanguedolce, Maria Smedile, Antonella Orlando;

V Municipalità – Angelica Ballerino, Mario Bianco, Tiziana Costa, Domenico Di Lorenzo, Luciano Graziano, Giuseppe Puglisi, Elio Puleo, Tonino Rizzo, Daniel Vinci;

VI Municipalità – Salvatore Cernuto, Sonia Corrente, Sara Costa, Stefano Costa, Aurora Falcone, Francesco Florio, Annamaria Messina, Fabio Miano, Umberto Siracusano.

