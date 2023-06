Elezione presidente Consiglio Comunale di Messina: il TAR fissa l’udienza per il 27 luglio

Un confronto tra le parti in sede collegiale nel corso di un’udienza che si svolgerà il 27 luglio 2023: questo quanto deciso dal TAR di Catania per dirimere la controversia riguardante l’elezione del presidente del Consiglio Comunale di Messina, Nello Pergolizzi, che da settimane ormai tiene banco in città.

A comunicarlo, con una nota, i 17 consiglieri comunali dell’opposizione che hanno presentato ricorso contro la votazione avvenuta nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2023: «Il TAR di Catania – scrivono –, rilevando che la controversia relativa all’elezione a Presidente del Consiglio Comunale di Nello Pergolizzi “presenti aspetti di indubbia delicatezza istituzionale” ed “anche al fine di evitare una paralisi operativa dell’organo consiliare” ha ritenuto di non accogliere la richiesta di emissione di un decreto “inaudita altera parte” prediligendo – al fine di decidere sulla questione – un confronto tra le parti in sede collegiale che si terrà all’udienza del 27.07.2023».

La vicenda ormai è nota: dalla notte dell’elezione del nuovo presidente del Consiglio Comunale di Messina, a Palazzo Zanca è guerra aperta tra maggioranza e opposizione. I secondi, infatti, contestano le modalità con cui Nello Pergolizzi è stato eletto e, dopo diverse proteste in Aula e una richiesta di parere all’Assessorato alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica, hanno fatto ricorso al TAR di Catania.

