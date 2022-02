Dimissioni De Luca, il giorno dopo al Comune. Argento (M5S): «Reality show a base di politica»

Secondo il capogruppo del PD, Gaetano Gennaro, sarebbe opportuno che il candidato sindaco Federico Basile si dimettesse dalla carica di Direttore Generale del Comune di Messina; per Andrea Argento, del M5S, ci siamo trovati di fronte all’ennesimo «reality show a base di politica»; mentre c’è chi, tra le file del Gruppo Misto, ritiene la scelta dell’ormai ex Primo Cittadino quasi “obbligata”. All’indomani delle dimissioni in diretta Facebook di Cateno De Luca, siamo andati a Palazzo Zanca per chiedere un parere ai consiglieri comunali dei diversi schieramenti.

C’è uno strano silenzio oggi al Comune di Messina. Dopo la “tempesta” e il fermento dei giorni scorsi, oggi si registra una certa calma. Il sindaco Cateno De Luca, dopo averlo annunciato sei volte – per poi fare un passo indietro – ha reso esecutive le sue dimissioni, le settime, senza rinunciare alla consueta teatralità. I consiglieri comunali, che non hanno preso parte, se non per i quattro del Gruppo Misto, ai “saluti” di ieri, si sono oggi riuniti in Commissione Sanità. Li abbiamo interpellati, abbiamo chiesto loro cosa ne pensano della mossa dell’ex Primo Cittadino e della scelta del candidato sindaco che quest’ultimo porterà alle elezioni amministrative previste – in teoria – per giugno 2022, vale a dire il direttore generale del Comune, Federico Basile.

