Dafne Musolino nominata presidente di Italia Viva per la Città Metropolitana di Messina

La senatrice Dafne Musolino eletta presidente di Italia Viva per la Città Metropolitana di Messina, mentre Massimo Simeone sarà presidente provinciale. Questo il risultato alle urne nell’ambito del Congresso Provinciale di Italia Viva svoltosi domenica 15 ottobre.

Nel corso del Congresso di Italia Viva, finalizzato all’elezione delle cariche rappresentative nazionali, regionali, provinciali e della Città Metropolitana, i candidati hanno illustrato le linee programmatiche, dopodiché si è proseguito con le votazioni, che si sono concluse alle ore 20.00 di ieri, domenica 15 ottobre.

Per Messina il risultato è stato quello dell’elezione di Dafne Musolino presidente di Italia Viva per la Città Metropolitana e di Massimo Simeone come presidente provinciale: «La presenza di Italia Viva nella Città Metropolitana e nella provincia di Messina è concreta e fattiva – hanno commentato. Le elezioni odierne segnano l’inizio di una nuova fase nell’attività del partito, che intende rendersi interprete delle istanze del territorio e tradurle in azioni ed iniziative concrete».

«La partecipazione odierna all’assemblea – hanno aggiunto Musolino e Simeone – da parte dei tanti iscritti e di numerosi simpatizzanti è un segnale importante della voglia di fare politica e di partecipare attivamente alle scelte della comunità ed in questo senso riteniamo che un contributo fondamentale verrà anche da parte dei sostenitori di Italia Viva che, già da oggi, hanno cominciato ad evidenziare le tante criticità del nostro territorio ed i temi sui quali la politica non ha saputo finora fornire soluzioni. Intendiamo agire in modo sinergico e coordinato, l’intesa sui temi di maggiore interesse, quali sanità, lavoro, servizi essenziali, ambiente e rifiuti, si esprimerà attraverso un preciso coordinamento tra la città e la provincia, nel quale l’esperienza amministrativa permetterà azioni sempre più incisive sul territorio».

La senatrice messinese Dafne Musolino è recentemente entrata a far parte del partito guidato da Matteo Renzi, Italia Viva, lasciando il movimento “Sud chiama Nord” di Cateno De Luca.

