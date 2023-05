Colpo di scena in Consiglio Comunale: salta l’elezione del nuovo presidente. Cos’è successo

Tutto da rifare. L’elezione del nuovo presidente del Consiglio Comunale di Messina è rinviata a domani. Dopo una prima votazione andata a vuoto, infatti, l’opposizione ha abbandonato l’Aula facendo cadere il numero legale. Insieme a loro, però, anche alcuni esponenti della maggioranza. Ecco cos’è successo.

Previously. Facciamo prima un piccolo riassunto, un recap, per chi si fosse perso le puntate precedenti. Lo scorso 24 aprile 2023 Cateno De Luca si è dimesso dalla carica di presidente del Consiglio Comunale per candidarsi a Sindaco di Taormina, aprendo così la strada per la nuova elezione dell’ufficio di presidenza.

Recap: cos’è successo oggi in Consiglio Comunale

Prevista alle ore 11.00 la Seduta del Consiglio Comunale per l’elezione del nuovo presidente e dei suoi vice, ma non potevano mancare i colpi di scena. Clima teso a Palazzo Zanca sin dalla prima mattinata e al momento previsto per l’inizio della Seduta, mancano all’appello i consiglieri dell’opposizione. Cateno De Luca, che fa le veci di presidente nell’attesa della votazione, dichiara l’assenza del numero legale e alle 11.30 rinvia la Seduta. Si deve cominciare entro un’ora, altrimenti se ne parla domani.

Qualcosa poi si deve essere mosso o deve essere stato deciso, perché allo scoccare del gong, alle ore 12.30 dopo la Seduta è ricominciata, con l’ingresso in Aula di tutti i 32 consiglieri comunali eletti. Presenti anche Maurizio Croce, grande assente di questo mandato insieme a Cateno De Luca, a causa dei propri impegni lavorativi e istituzionali.

Piccola nota a margine: alle 12.20 circa, Cateno De Luca fa un post su Facebook: «Ma cosa sta succedendo nel Palazzo Municipale di Messina? – scrive. La politica nazionale e regionale ha concentrato le sue attenzioni proprio qui! La caccia all’uomo De Luca ha raggiunto l’apice… […] non mi piegherò ai ricatti. Alle ore 14.00 faremo nomi e cognomi in diretta sui nostri canali social».

Votazione per il nuovo presidente del Consiglio Comunale: l’opposizione abbandona l’Aula

Iniziata la Seduta, si è andati subito alle procedure per l’elezione del nuovo presidente del Consiglio Comunale. La prima votazione si è conclusa con 15 voti a favore di Nello Pergolizzi, 14 voti a favore di Mirko Cantello, 1 nullo (dato, per annullarlo, a La Cava, del CdA di Arisme), 2 ad Antonella Russo. Non c’è la maggioranza assoluta, quindi si passati alla seconda votazione. Prima, però, il consigliere di Fratelli d’Italia Dario Carbone ha chiesto una sospensione di dieci minuti.

Adesso serve la maggioranza dei presenti, ma non appena la Seduta è ricominciata, l’opposizione ha abbandonato l’Aula lasciando presenti solo 16 consiglieri. Cade quindi il numero legale, che è di 17. Oltre ai componenti dei gruppi del centrodestra e del centrosinistra, i consiglieri del Misto, Mirko Cantello e Maurizio Croce, e Cosimo Oteri di Forza Italia, si sono alzati due consigliere della maggioranza, Emilia Rotondo e Giulia Restuccia, e Amalia Centofanti e Giuseppe Villari di Prima L’Italia (Lega).

Lo scontro, ricordiamo, è quindi tra Nello Pergolizzi, portato avanti dalla maggioranza, e Mirko Cantello, scelto dall’opposizione.

