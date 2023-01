Cateno De Luca sindaco di Taormina? «Ne sarei onorato. Vorrei ma…»

Cateno De Luca si candiderà a sindaco di Taormina? La decisione sarebbe dovuta arrivare entro l’8 dicembre ma, date le sue condizioni di salute, il leader di Sicilia Vera ha dovuto rinviare. Adesso che è tornato, sembra pronto ad annunciare la propria scelta: venerdì 6 gennaio, infatti, l’ex Primo Cittadino di Messina sarà a piazza Duomo, a Taormina, per dare qualche risposta.

Lo scorso ottobre 2022 Cateno De Luca aveva tenuto un comizio in piazza per lanciare il proprio progetto politico per la Perla dello Ionio. Aveva parlato di tre liste per tre candidature: la sua, quella di Giuseppe Lombardo e quella di Dafne Musolino. La scadenza per decidere se ufficializzare o meno la corsa alla sindacatura era fissata all’8 dicembre. A causa delle sue condizioni di salute, però, l’ex sindaco di Messina ha dovuto rimandare la decisione.

Adesso, però, Cateno De Luca torna sull’argomento e fissa un appuntamento in piazza per i taorminesi: «In queste ultime settimane – afferma – ho ricevuto diverse sollecitazioni e vari appelli che mi spingono a tornare in piazza e condividere con la città le mie riflessioni conclusive. Da più parti colgo l’interesse ad approfondire questa opportunità per la città di Taormina. So che la notizia di un mio eventuale coinvolgimento quale candidato a Sindaco di Taormina ha suscitato una certa fibrillazione politica e tante speranze della gente. Di tutto questo e molto altro parleremo giorno 6 gennaio alle ore 19:00 in piazza Duomo dopo la mia partecipazione alla Santa Messa dell’Epifania. Non ho mai nascosto che sarei onorato di fare il Sindaco dei Taorminesi: Vorrei ma …». Cosa succederà, quindi, lo sapremo venerdì sera.

