Amministrative, l’ex vicesindaco Carlotta Previti: «La Falce tra i progetti della fase di rilancio»

Nel futuro c’è la riqualificazione della Falce, mentre dei progetti portati avanti con l’Amministrazione De Luca, Carlotta Previti si dichiara «orgogliosa e soddisfatta». A margine della presentazione della squadra che seguirà il candidato sindaco di Messina Federico Basile alle elezioni amministrative, l’ex vicesindaco ha tracciato un bilancio di questi tre anni e dato una piccola anticipazione sui progetti futuri.

Uniti e compatti, con tanto di felpa con su scritto “Basile il Sindaco lo saprà fare”, gli assessori della Giunta De Luca si sono ripresentati questa mattina alla città dello Stretto pronti per le prossime elezioni amministrative. Si ricandideranno in blocco, così come si sono dimessi, e appoggeranno il candidato nominato da Cateno De Luca, l’ex direttore generale del Comune di Messina.

«Sono orgogliosa e soddisfatta di tutto ciò che abbiamo fatto – ha dichiarato l’ex vicesindaco Carlotta Previti –, i grandi progetti strategici sono stati tutti ammessi a finanziamento, come l’ihub, il risanamento, la riforestazione urbana, le politiche di inclusione sociale per i soggetti che risiedono negli ambiti delle baracche. Questi sono stati i nostri temi fondamentali. Adesso, nella fase di rilancio ci saranno progetti strategici importanti e capitali, come ad esempio la Falce, porzione del territorio sempre nella bocca di tutti, oggetto di protocolli d’intesa, ma mai affrontata con caparbietà e con un progetto di rilancio che abbia una copertura finanziaria».

