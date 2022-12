Le 7 serie tv TOP da vedere durante le vacanze di Natale 2022

Il Natale è arrivato e, con molta probabilità, avremo un po’ più di tempo per uscire con gli amici, stare con la famiglia, ma anche per vedere qualche serie tv nuova o recuperare un grande classico. Se siete indecisi su quale scegliere, siamo pronti a venirvi in soccorso, consigliandovi 7 serie tv da vedere durante le vacanze di Natale 2022.

Le 7 serie tv TOP da vedere a Natale 2022

Anche questo Natale, nel consigliarvi qualche serie tv da vedere durante le vacanze, abbiamo cercato di spaziare: dentro questa lista ci sono serie tv uscite nel 2022 e grandi classici, prodotti per tutta la famiglia e non, tratti da libri e fumetti e originali. Ecco l’elenco, e se avete suggerimenti, li aspettiamo nei commenti.

Bad Sisters

Cosa c’è di meglio di un po’ di humor nero per Natale? Se siete d’accordo con questa affermazione, Bad Sisters è la serie tv perfetta da vedere durante le vacanze, tra una giocata con gli amici e una cena coi parenti. Di cosa parla? Di quattro sorelle, Eva, Ursula, Bibi and Becka, che uccidono il marito della quinta, Grace. Le ragioni del loro gesto vengono mostrate man mano che la serie va avanti, su due piani temporali diversi, prima e dopo l’omicidio, quando due agenti dell’assicurazione iniziano a indagare sull’accaduto. Una black comedy irlandese che oscilla tra momenti drammatici e situazioni paradossali e divertenti. Un vero gioiellino, adatto a una maratona.

Queste oscure materie

Il Natale è il momento migliore per immergersi in storie fantastiche, dalle atmosfere magiche, che ci riportano all’infanzia. Se avete voglia di una serie per tutta la famiglia, ma pienamente apprezzabile anche per un pubblico adulto, Queste oscure materie (in originale His dark materials) è la serie tv perfetta da vedere alla luce soffusa dell’albero di Natale. È tratta dall’omonima trilogia di libri fantasy scritta da Philip Pullman, di cui è una fortunata trasposizione. La vicenda ruota attorno alla vita di Lyra, una ragazzina sveglia e curiosa, spesso impulsiva e impertinente, che vive in un college in un’Inghilterra alternativa in cui gli umani portano quasi letteralmente la propria “anima” con loro, sotto la forma di una Daimon, un piccolo alter ego animale. Origliando una conversazione, Lyra viene a conoscenza di una cospirazione che potrebbe mettere tutto a rischio. Da lì inizia un’avventura che la porterà oltre i confini del proprio mondo.

Severance

Serie tv rivelazione del 2022, Severance è stata spesso descritta come un incrocio tra The Office e Black Mirror. E non è una descrizione sbagliata. È una serie tv distopica che racconta la quotidianità di un’azienda i cui dipendenti hanno accettato di scindere, chirurgicamente, il proprio sé lavorativo da quello esterno. In sostanza, una volta che arrivano al proprio piano i dipendenti della Lumon Industry dimenticano chi sono fuori da lì, non sanno se sono sposati o hanno figli, se gli piace il gelato al pistacchio o qual è il loro film preferito. La realtà esterna, in ogni caso, inizia in qualche modo a filtrare.

Severance, in italiano Scissione, è un’acuta riflessione sul mondo lavorativo e sulla società contemporanea, quasi un thriller che ti tiene incollato dal primo all’ultimo secondo. Imperdibile, una serie tv da vedere tutta d’un fiato. La prima stagione è disponibile su AppleTv (che l’ha rinnovata per una seconda stagione).

The Umbrella Academy

Alleggeriamo un po’ i toni con una serie tv sui supereroi. Che però non sono esattamente dei supereroi, non nel senso più classico del termine. Più vicini agli eroi (umani) di The boys che a un Superman, i protagonisti di The Umbrella Academy sono un gruppo di fratelli dai poteri speciali, che non sempre riescono a controllare. Dopo essere stati a lungo tempo divisi vengono riuniti da un evento tragico. E dal ritorno di uno dei fratelli dal futuro, che gli annuncia l’imminente apocalisse. Hanno 10 giorni per salvare il mondo. Ironica, scanzonata, ma anche commovente e avvincente, sebbene non perfetta, The Umbrella Academy è assolutamente una serie tv da vedere, adatta per una maratona natalizia (un po’ più lunga, sono tre stagioni).

Only murders in the building

Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez vivono nello stesso edificio dell’Upper West Side di Manhattan. Basterebbe questo per convincere qualcuno a guardare Only murders in the building, ma andiamo avanti. Le vite dei tre protagonisti nella frenetica New York non si incrociano mai, finché non avviene un omicidio all’interno del palazzo e, per una serie di casualità che non stiamo qui a spiegare, decidono di fare assieme un podcast crime per scoprire il colpevole e documentare quanto accaduto. L’atmosfera è quella di un vecchio film, l’ironia ricorda un po’ Misterioso omicidio a Manhattan di Woody Allen e le performance dei tre attori, per quanto volutamente un po’ sopra le righe, sono eccezionali.

Se avete voglia di una serie tv comfort da vedere sorseggiando un tè caldo, avvolti in una coperta di pile, Only murders in the building è quella giusta. Al momento è composta da due stagioni, entrambe disponibili su Disney Plus.

The Good Fight

Avete presente l’espressione “l’allievo supera il maestro”? Ecco, è una frase azzeccata per The Good Fight, serie tv spin off di The Good Wife, legal cult che ha segnato la serialità televisiva degli ultimi anni, degno erede di Ally McBeal. Segue le vicende di uno studio legale progressista, prevalentemente formato da avvocati neri, dall’inizio della presidenza Trump ai giorni nostri. Può sembrare il solito legal noioso, ma non si potrebbe essere più distanti. I dialoghi sono brillanti, ai livelli di Aaron Sorkin ai tempi di The West Wing, le situazioni spesso surreali in pieno stile Ally McBeal. I personaggi sono iconici, l’umorismo raffinato, e la sigla, che spunta ogni puntata in un momento diverso, è perfetta. È disponibile in streaming su Prime video e TimVision.

Six feet under

Concludiamo con un grande classico, una serie tv che divide il podio con I Soprano e Lost tra i prodotti che hanno cambiato la televisione: Six feet under. Di cosa parla? Di una famiglia che gestisce un’impresa di pompe funebri: tre fratelli David, Nate e Claire, e la madre Ruth. La serie prende il via quando Nate, il figlio ribelle, torna a casa dopo la morte del padre per gestire l’agenzia insieme al resto della famiglia. Ogni puntata inizia con la morte del “cliente” della settimana, che in qualche modo segna il tema dell’episodio e porta i protagonisti a riflettere sulla loro vita. Una serie intensa, con una costruzione approfondita dei personaggi. Un cult, da riguardare periodicamente. È disponibile in streaming su NowTv.

