Alla Galleria INPS di Messina inaugurata la Natività: l’installazione del Liceo Seguenza

Lo scorso fine settimana, la Galleria INPS di Messina è stata riaperta per l’inaugurazione dell’installazione artistica realizzata dal Liceo Scientifico “G. Seguenza”. L’opera riprende la tradizionale Natività con due personaggi dal volto non definito che osservano la cesta in paglia ancora vuota, in attesa che arrivi il Natale.

L’Installazione, che si trova proprio all’ingresso della Galleria INPS, è stata creata dagli alunni e dai docenti dell’Indirizzo Artistico Multimediale del Liceo Seguenza, diretto dalla Preside Lilia Leonardi, col supporto della ditta Arnold&Arnold e della Società Messinaservizi Bene Comune.

Si riapre la Galleria INPS

In occasione dell’inaugurazione della installazione, come era stato annunciato la scorsa settimana, il Sindaco di Messina Cateno De Luca insieme al direttore provinciale dell’INPS Marcello Mastrojeni hanno annunciato la restituzione della Galleria INPS alla pubblica fruizione attraverso un intervento congiunto tra le due Istituzioni.

Alla giornata hanno partecipato anche il Vicesindaco Carlotta Previti, gli Assessori Enzo Caruso, Alessandra Calafiore e Francesco Gallo, la Soprintendente Mirella Vinci, la Direttrice della Biblioteca Regionale Tosi Siragusa, con i musicisti Felice Currò e Giuseppe Mastrojeni. La cerimonia si è conclusa sulle note della Banda musicale “G. Verdi” diretta dal Maestro Famà.

