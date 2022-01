Messina, alla libreria Colapesce si festeggia la Befana con due appuntamenti

Alla libreria Colapesce di Messina le feste non sono ancora finite. Il 6 gennaio, infatti, arrivano due appuntamenti per grandi e piccoli. Il primo è in programma alle 11.00 ed è dedicato a tutti, ma proprio tutti. Si tratta infatti de “L’Elfo Poppy e il Mistero di Natale” con Milena Bartolone, Gabriella Cacia ed Elvira Ghirlanda.

Il secondo appuntamento, invece, partirà alle 19 e sarà dedicato al tradizionale gioco natalizio de “Il Mercante in fiera“. A dirigere il gioco Davide Patania, con le carte di Enzo Isgrò, in palio libri e dischi.

L’ultima festa

In questo marasma di eventi annullati, la libreria Colapesce di Messina è un po’ come una luce in fondo al tunnel. Arrivano, infatti, per la giornata della Befana, due appuntamenti: uno spettacolo interattivo e uno dei giochi più amati durante le feste natalizie.

«Poppy – ci racconta Milena – è nato nel 2018 quando io, Gabri ed Elvi cercavamo uno spettacolo natalizio per bambini. Abbiamo fatto tante ricerche ma niente ci ha ispirato. Il nulla cosmico. Così ho deciso di scriverlo io. In realtà si è scritto da solo perché è stato tutto molto fluido, perfino il finale a sorpresa è stato una sorpresa anche per me Poi per rendere tutto ancora più divertente ci siamo divise i ruoli in maniera illogica, non seguendo le nostre affinità coi personaggi. Ognuna di noi ha un ruolo per cui non è tagliata affatto ma che ci diverte tantissimo. Giochiamo tanto e in realtà siamo noi le vere bambine».

Lo spettacolo è dedicato a tutti, dai 0 ai 99 anni. Come faranno a intrattenere anche i più piccoli? «I bambini – aggiunge Milena – diciamo che sono anche loro personaggi fondamentali. Interagiscono attivamente con lo spettacolo e contribuiscono in maniera decisiva a portarlo a termine. In realtà senza di loro non si avrebbe una fine. Purtroppo in questo periodo potranno solo partecipare con la parola ed è un peccato non farli salire sul palco con noi a divertirsi come succedeva in origine, ma non abbiamo scelta. Tutto a distanza ma speriamo ugualmente divertente».

Il mercante in fiera

Sempre domani, giovedì 6 gennaio, torna alla libreria Colapesce di Messina “Il mercante in fiera”. Già nel 2020, infatti, si era organizzato il tradizionale gioco di natale con in palio le opere realizzate da 5 artisti messinesi proprio per noi di Normanno.

«L’Epifania, si sa, tutte le feste porta via e noi – si legge sull’evento – ci consoliamo con il Mercante in Fiera di Patania. Festeggiamo la Befana e salutiamo chi parte con un momento, seppur controllato e contingentato, di socialità a distanza. Il classico Mercante in Fiera, e le mitiche carte di Enzo Isgrò, verranno qui rispolverate con in palio una selezione imperdibile di Libri e Dischi».

