Natale a Messina: rinviati gli eventi del Comune

Gli eventi organizzati dal Comune di Messina per il “Natale della Rinascita” sono stati rinviati. A deciderlo, dopo la riunione dello scorso lunedì 27 dicembre, la Giunta comunale. Il rinvio degli eventi è dovuto all’andamento epidemiologico, da Covid-19, in peggioramento. La Giunta fa sapere, inoltre, che gli eventi di Natale rinviati verranno riprogrammati per la prossima stagione estiva.

«A seguito della emanazione del Decreto Legge n. 221 del 24.12.21 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza nazionale e – si legge sulla nota del Comune di Messina – sulla scorta di un andamento epidemiologico in continuo peggioramento, la sospensione e/o la rimodulazione degli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso e all’aperto e nelle sale teatrali, da concerto, cinematografiche, e locali di intrattenimento e musica dal vivo ed in altri assimilati, la Giunta Municipale ha disposto il rinvio degli eventi musicali e delle prestazioni artistiche contrattualizzate nell’ambito del cartellone il “Natale della Rinascita”, fatta eccezione per i Presepi, i Mercatini, le luminarie e le installazioni artistiche».

Rinviati quindi tutti gli eventi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso e all’aperto organizzati per la rassegna “Il Natale della Rinascita”. Rimangono, invece, ancora visitabili i Presepi e i mercatini di Natale. «Gli eventi rinviati saranno riprogrammati – continua la nota – in una fase successiva, compresa tra il mese di luglio, agosto e settembre 2022 nella quale, venuta meno e/o attenuatasi l’attuale emergenza epidemiologica e le conseguenti restrizioni, potrà essere assicurata una più ampia partecipazione di pubblico e di conseguenza maggiormente soddisfatto l’obiettivo del richiamo turistico, nell’ottica promozionale del territorio della città di Messina e delle sue imprese, al fine di dare continuità al Piano Promozionale nella sua seconda fase». Tra gli eventi sospesi per il Natale di Messina anche i concerti, a Piazza Duomo, di Achille Lauro, Nino Frassica, Carmen Consoli. Gli ultimi due si sarebbero dovuti esibire per la notte di Capodanno.

