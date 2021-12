Discoteche chiuse, green pass e mascherine FFP2: cosa cambia col nuovo decreto covid

Sono online sul sito del governo le misure previste dal nuovo decreto anti-covid approvato il 23 dicembre dal Consiglio dei Ministri per contenere i contagi nel periodo di Natale e Capodanno e contrastare la diffusione della variante Omicron. Tra le misure principali, il divieto di feste e concerti all’aperto, la chiusura delle discoteche, l’estensione dell’uso del super green pass per l’accesso a mostre, musei, palestre al chiuso e altre attività. Vediamo, punto per punto, cosa cambia.

Conferenza stampa del Ministro alla Salute, Roberto Speranza, nel tardo pomeriggio di ieri, a conclusione del Consiglio dei Ministri riunitosi per approvare le nuove misure, più restrittive, per i prossimi giorni. Vietati, tra le altre cose, le feste e i concerti anche all’aperto, cosa che ha spinto nell’immediato il sindaco di Messina, Cateno De Luca ad annunciare in diretta l‘annullamento di alcuni degli eventi previsti a Messina.

Feste all’aperto vietate, discoteche chiuse, mascherine: tutte le novità del nuovo decreto covid

Green Pass

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Estensione del Super Green Pass

Estensione dell’obbligo di Super Green Pass (o green pass rafforzato) a:

al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra ;

per e ; musei e mostre;

al chiuso per i centri benessere;

centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);

parchi tematici e di divertimento;

al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia);

sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Mascherine obbligatorie all’aperto e FFP2 nei cinema (ma non solo)

Il decreto-legge firmato il 23 dicembre 2021 prevede:

obbligo di indossare le mascherine anche all’ aperto e anche in zona bianca (misura comunque già in vigore in Sicilia per effetto dell’ultima ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci);

anche all’ e anche in zona bianca (misura comunque già in vigore in Sicilia per effetto dell’ultima ordinanza del presidente della Regione, Nello Musumeci); obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso;

in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) e per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto. In tutti questi casi è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso; obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 sui tutti i mezzi di trasporto.

Ristoranti e locali al chiuso

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, si prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione per il consumo anche al banco.

Eventi, feste e discoteche chiuse

Col nuovo decreto covid, fino al 31 gennaio 2022:

sono vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto (annullati quindi i concerti a piazza Duomo e una serie di altri eventi a Messina);

comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi (annullati quindi i concerti a piazza Duomo e una serie di altri eventi a Messina); saranno chiuse le sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Ingressi di visitatori in strutture socio-sanitarie e Rsa

È possibile entrare per far visita alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

Estensione del Green Pass

Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.

