Il Natale apre i cancelli della galleria INPS: oggi l’inaugurazione del Presepe

Ormai prossima alla riqualificazione, la galleria INPS di piazza Immacolata di Marmo, a Messina, si prepara a ospitare il Presepe realizzato e progettato da insegnanti e studenti dell’indirizzo Artistico Multimediale del Liceo “Seguenza”. L’inaugurazione si svolgerà oggi, venerdì 17 dicembre, alle 19.00.

Si riaprono per Natale i cancelli della galleria INPS, che a breve – annunciano dal Comune – sarà oggetto di un intervento di riqualificazione. Intanto, MessinaServizi Bene Comune ha provveduto alla pulizia di questo spazio cittadino, da troppo tempo chiuso, per consentire l’installazione della Natività. A curarne la realizzazione insieme ai docenti e agli studenti dell’indirizzo Artistico Multimediale del Liceo “Seguenza”, la Ditta Arnold & Arnold di via Maddalena. All’inaugurazione saranno presenti il sindaco Cateno De Luca, il Presidente dell’INPS Marcello Mastrojeni, l’assessore a Cultura e Turismo, Enzo Caruso e la collega Alessandra Calafiore.

Di una riqualificazione e riapertura della galleria INPS di Messina si è parlato tante volte, da ultimo lo scorso settembre 2021, quando il sindaco Cateno De Luca si era recato sul posto per mostrare i “paradossi” della città dello Stretto. In quell’occasione, il Primo Cittadino aveva sottolineato come fossero in atto alcune interlocuzioni con il presidente Mastrojeni. La questione è però complessa, perché oltre all’Istituto di Previdenza Sociale ci sono di mezzo anche i privati. «Sarei pronto a fare subito l’investimento – aveva dichiarato allora il Sindaco di Messina – per far tornare alla fruizione quest’altra Galleria e regalare alla città un pezzo storico che può garantire ulteriori servizi». Che sia finalmente arrivato il momento?

(22)