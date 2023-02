Aumentano le iscrizioni nei licei, in calo tecnici e professionali: i dati sulla scuola in Sicilia

Chiuse le iscrizioni per le prime classi delle scuole superiori per l’anno 2023/2024, l’Ufficio scolastico regionale della Sicilia rende noti i dati sulle preferenze degli studenti: il 63% sceglie i licei, il 25,9% gli istituti tecnici, l’11,1% i professionali. Vediamo i dettagli, il confronto con l’anno scolastico precedente e quali sono gli indirizzi più gettonati.

La scadenza per le iscrizioni al primo anno delle superiori si sono chiuse lunedì 30 gennaio, alle 20.00, e l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) della Sicilia inizia a fare due conti. Dai dati, risulta un aumento delle iscrizioni nei licei e un calo per quel che riguarda gli istituti tecnici. Le informazioni fornite dall’USR ci mostrano, inoltre, quali sono le preferenze degli studenti che si apprestano a concludere le scuole medie per quel che riguarda i singoli indirizzi: tra i licei, a farla da padrone è lo scientifico, che registra il 24,5% del totale, seguito dal classico, con il 14,9%, poi scienze umane (14,3%) e scientifico sezione scienze applicate (14.2%).

Per quel che riguarda, invece, gli istituti tecnici, gli studenti scelgono informatica e telecomunicazioni (21%) e amministrazione, finanza e marketing (20%). Staccati turismo (11,2%), elettronica ed elettrotecnica (9,5%) e trasporti e logistica (9,5%).

Andando poi ai dati sugli istituti professionali, il più gettonato è quello di enogastronomia e ospitalità alberghiera, con il 50,2%, poi manutenzione e assistenza tecnica (15,3%) e agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane (8.4%).

Scuola in Sicilia: gli indirizzi più gettonati tra licei, istituti tecnici e professionali

Quest’anno, spiega l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia (URS), i dati evidenziano un aumento delle iscrizioni nei Licei, che passano dal 61% al 63% (57,1% a livello nazionale) con un aumento dell’2% rispetto all’anno scolastico 2022/2023; in leggera decrescita (-1%) invece gli iscritti agli Istituti Tecnici, che passano dal 26,9% dell’anno scolastico in corso al 25,9% per il 2023/2024 (30,9% a livello nazionale); lo stesso decremento (-1%) si registra per le iscrizioni agli Istituti Professionali, che passano dal 12,1% dell’a.s. 2022/2023 all’attuale 11,1% (12,1% a livello nazionale).

Di seguito, le tabelle riassuntive per licei, istituti tecnici e istituti professionali:

(11)