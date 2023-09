Messina, consegnati i lavori per il nuovo asilo nido di via Brasile: ospiterà 18 bambini

Giù la vecchia scuola elementare di via Brasile, a Messina, si fa spazio all’edificio che ospiterà un nuovo asilo nido. I lavori per la realizzazione della struttura sono stati consegnati ieri, 26 settembre, alla ditta aggiudicataria dell’appalto. I dettagli del progetto e quanto costerà.

Da anni in stato di abbandono, la vecchia scuola elementare di via Brasile sarà presto demolita e al suo posto sorgerà un nuovo asilo micro nido che potrà ospitare fino a 18 bambini. Il progetto prevede una nuova struttura portante in legno lamellare Xlam, finiture edili in materiali eco-compatibili ed ambienti interni conformi agli standard previsti dalla normativa più recente. L’edificio sarà pienamente ecosostenibile da un punto di vista energetico, ad emissioni inquinanti zero. Sarà provvisto di impianti termici ad energia rinnovabile e di un impianto fotovoltaico.

Chiusa la gara d’appalto, i lavori sono stati aggiudicati e poi consegnati ieri, martedì 26 settembre 2023, all’impresa Althea S.r.l. di Favara (Agrigento), alla presenza del sindaco di Messina, Federico Basile, e del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Mondello. La ditta aggiudicataria della gara d’appalto ha offerto un ribasso del 30,304%, per un importo contrattuale netto di 540.551,74 euro, a fronte di un finanziamento complessivo di 1.000.000,00 di euro. Le risorse per la realizzazione dell’intervento provengono dal Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina per il Sud (Masterplan).

