Messina, da oggi il Mercatino dei libri usati a piazza Municipio: gli orari fino al 1° settembre 2023

Settembre è ormai alle porte, si avvicina il rientro a scuola e sta per tornare a Messina il Mercatino dei libri usati, che si svolgerà come da tradizione a piazza Unione Europea (Municipio). Un’occasione per rivedere i compagni e acquistare o vendere i testi scolastici. Vediamo le date e gli orari.

Lo conferma Federconsumatori: quest’anno in Sicilia il rientro a scuola si è fatto ancora più caro, soprattutto per quel che riguarda l’acquisto dei testi di studio. Perché allora, per risparmiare un po’, non ricorrere all’usato? Anche quest’anno, infatti, torna a piazza Municipio il Mercatino dei Libri usati, organizzato dal Comune insieme alla Consulta Provinciale degli Studenti di Messina.

Il Mercatino dei libri usati si svolgerà a Messina dal pomeriggio di oggi, 30 agosto, a piazza Municipio, nelle seguenti date e orari:

da mercoledì 30 agosto a venerdì 1 settembre 2023 – dalle ore 15.00 alle ore 21.00.

In caso di necessità, come avvenuto lo scorso anno, il Comune di Messina darà la possibilità di una proroga per consentire la prosecuzione del mercatino anche nelle giornate del 4, 5 e 6 settembre 2023.

«Quest’attività – spiegano da Palazzo Zanca – rappresenta un importante momento di aggregazione per i giovani del nostro territorio, favorendo l’interazione sociale e promuovendo in maniera attiva i principi del riuso e del consumo responsabile. Azioni come questa contribuiscono in modo significativo al progresso della nostra città e consentono ai giovani di acquisire consapevolezza e maggiore sensibilità nei confronti della cultura sostenibile, in piena coerenza con il progetto formativo “Messina 2030 – Green Events”».

Si ricorda, infine, che anche per l’anno scolastico 2023/2024 il Ministero dell’Istruzione ha attivato le procedure per l’erogazione del Bonus libri di testo destinato alle famiglie a basso reddito.

