Scuola, abbonamenti ATM gratuiti per gli studenti delle sedi temporanee di Messina

Al via i lavori nelle scuole di Messina e il Comune dispone abbonamenti gratuiti per bus e tram ATM per gli studenti che si trovano a dover seguire le lezioni in sedi temporanee.

Sono iniziati gli interventi di messa in sicurezza previsti per le scuole di Messina e, di conseguenza, diversi edifici scolastici sono attualmente interdetti. Molti studenti dovranno quindi seguire le lezioni presso le sedi temporanee scelte per i prossimi mesi. Per loro – su sollecitazione del consigliere comunale Giuseppe Schepis, nel corso di una seduta della I Commissione – il Comune ha deciso di prevedere l’abbonamento gratuito ai mezzi di ATM. L’abbonamento avrà validità per tutto il periodo scolastico, senza limitazione di giorni e orari. Vediamo come richiederli.

Come richiedere l’abbonamento

Per richiedere l’abbonamento gratuito ATM destinato agli studenti che seguono le lezioni nelle sedi temporanee delle scuole di Messina occorre scaricare e compilare il modulo disponibile a questo link. L’istanza deve essere compilata integralmente e firmata dal richiedente (o da uno dei genitori o da chi esercita la potestà) e dovrà essere inviata al seguente indirizzo e-mail: istruzione@comune.messina.it. Le domande saranno esaminate dagli uffici comunali competenti che provvederanno, dopo le opportune verifiche, ad inviare gli abbonamenti agli Istituti scolastici di appartenenza, affinché provvedano a consegnarli agli interessati.

Chi non può fare domanda per via telematica può farlo – su appuntamento – recandosi negli uffici del quinto piano del Palacultura “Antonello” di Messina. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri di telefono: 090 7723433/3441 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 o il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 16.30. È possibile, in alternativa, inviare una e-mail all’indirizzo istruzione@comune.messina.it.

