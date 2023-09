Lavoro. Tigotà apre un nuovo negozio a Barcellona Pozzo di Gotto: requisiti e figure ricercate

Buone notizie per chi cerca lavoro: Tigotà si prepara ad aprire un nuovo negozio a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina e assume nove persone, con profili diversi. Vediamo i requisiti ricercati e come candidarsi.

La catena di negozi specializzata nella vendita di prodotti di cosmesi, cura della persona e della casa inaugurerà un nuovo punto vendita a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina: «Siamo arrivati in Sicilia da relativamente poco tempo – precisa il presidente di Tigotà, Tiziano Gottardo – ma è nostra intenzione continuare a investire in questa regione che riteniamo importante. La nostra presenza testimonia la volontà della società di ampliare la propria offerta con nuovi punti vendita che trasmettono positività dal punto di vista economico ed occupazionale».

Nuovo negozio Tigotà a Barcellona P.G.: nove posti di lavoro

Già attivo in Sicilia con store a San Giovanni La Punta in provincia di Catania, Messina e Comiso, Tigotà aprirà a Barcellona Pozzo di Gotto verso metà dicembre 2023 e cerca nove persone da assumere con i ruoli di: consulenti di bellezza, che possano guidare il cliente nelle scelte, addetti alle vendite e addetti al rifornimento degli scaffali.

Come candidarsi tramite “Tigotà – lavora con noi”

Per candidarsi basta collegarsi al portale web di Tigotà e accedere alla sezione “Lavora con noi” inserendo poi nella barra di ricerca la regione desiderata (in questo caso la Sicilia) e seguendo la procedura indicata. Il contratto di lavoro offerto è a tempo determinato.

Per il ruolo di consulente di bellezza il profilo indicato è il seguente:

esperienza di commessa/commesso in realtà di profumeria/beauty care, centro estetico, erboristeria e parafarmacia

conoscenze specifiche su skin care, profumeria alcolica, make-up

passione per la vendita e attitudine al contatto con il Cliente

buone capacità comunicative, flessibilità e predisposizione al lavoro di squadra

disponibilità al lavoro su turni (anche festivi), a orari spezzati e a brevi trasferte

diploma di scuola secondaria superiore/qualifica professionale

Per il ruolo di allievo/a referente del punto vendita il profilo indicato è il seguente:

esperienza di almeno 3 anni di vendita al pubblico

esperienza di almeno 2 anni nella gestione di un team di lavoro

passione per la vendita e attitudine al contatto con il Cliente

ottime capacità organizzative e di gestione dello stress

buone capacità comunicative, flessibilità e predisposizione al lavoro di squadra

disponibilità al lavoro su turni (anche festivi) e a brevi trasferte.

Per il ruolo di addetto/a al rifornimento scaffali, il profilo ricercato è il seguente:

esperienza in analoga posizione

predisposizione al lavoro di squadra, attitudine al contatto con il Cliente

dinamicità e flessibilità

disponibilità al lavoro su turni (anche festivi) e a brevi trasferte.

Per il ruolo di addetto/a alle vendite il profilo ricercato è il seguente:

esperienza di almeno 1 anno come commesso/commessa

passione per la vendita e attitudine al contatto con il Cliente

buone capacità comunicative, flessibilità e predisposizione al lavoro di squadra

disponibilità al lavoro su turni (anche festivi) e a brevi trasferte

Diploma di scuola secondaria superiore/qualifica professionale

