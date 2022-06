Lavoro. Clio Make Up apre un negozio a Messina e cerca personale: come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro a Messina: Clio Make Up apre un negozio nella città dello Stretto. L’annuncio è disponibile online, c’è tempo fino al 15 luglio 2022 per candidarsi. Vediamo quali sono i requisiti, quali le posizioni disponibili e che tipo di contratto offre.

La regina del make up, conduttrice televisiva, youtuber e imprenditrice Clio Zammatteo apre uno shop a Messina e cerca tre persone che possano entrare a far parte del team dello store. È richiesta una certa esperienza, l‘offerta di lavoro è a tempo pieno e determinato. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Offerta di lavoro per il negozio Clio Make Up a Messina

Posizioni aperte

Per la prossima apertura dello shop su Messina, si cerca:

una coordinatrice dello store una vice coordinatrice un’addetta alla vendita.

Per tutte e tre le posizioni è richiesta esperienza nella vendita al dettaglio di almeno 2 anni. Un di più per chi ha già esperienza nel settore cosmetico/beauty e il titolo di Mua (make up artist, ndr).

Tipo di contratto di lavoro

Clio Make Up offre un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di 12 mesi. Come Benefit: formazione professionale. È richiesta la disponibilità a lavorare su turni (diurni). Come retribuzione supplementare sono previste quattordicesima, straordinario e tredicesima.

Come candidarsi

Per il lavoro nel futuro negozio Clio Make Up a Messina occorre inviare la propria candidatura entro il 15 luglio 2022. Per fare domanda basta cliccare su questo link e compilare il modulo inserendo i propri dati, il proprio curriculum vitae e così via.

Nota: ancora non si sa precisamente se si tratterà di un negozio interamente dedicato o di uno spazio all’interno di qualche catena, né la data di apertura; ma i termini per candidarsi sono abbastanza stretti, quindi si suppone aprirà a breve.

(Foto di repertorio)

