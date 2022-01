Lavoro a Messina, online il bando ASP per Operatori Socio-Sanitari (OSS)

È online il bando dell’ASP di Messina indirizzato agli operatori socio-sanitari (OSS) per la formazione di una graduatoria cui attingere per eventuali incarichi a tempo determinato. Le domande vanno presentate per via telematica entro il 28 febbraio 2022. Vediamo i requisiti richiesti e tutte le informazioni utili per partecipare alla selezione.

Bando ASP Messina per operatori sanitari

Requisiti

Requisiti generali di ammissione:

a) Cittadinanza Italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea;

b) Idoneità fisica all’impiego; 1. l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio.



Requisiti specifici di ammissione:

c) Possesso del Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento degli obblighi scolastici;

d) Possesso della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dagli artt. 7 e 8 dell’accordo provvisorio tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18.02.2000.

Non possono partecipare al bando coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per avere conseguito lo stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Come partecipare al bando

Per partecipare al bando dell’ASP di Messina per l’assunzione di operatori socio-sanitari (CATEG. B – LIVELLO BS) è necessario compilare la domanda online nella sezione bandi di concorso del sito dell’Azienda Sanitaria Provinciale (a questo link). La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 28 febbraio 2022.

Il candidato al momento della registrazione ai fini della presentazione della domanda deve obbligatoriamente indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), il quale deve essere personale.

Il bando completo, con le indicazioni più dettagliate su requisiti, modalità di valutazione delle domande e documenti necessari per partecipare alla selezione è disponibile a questo link.

